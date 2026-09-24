Ramsés Vargas Lamadrid vuelve a aspirar a la rectoría de otra universidad en Colombia

Ramsés Vargas Lamadrid, quien fue acusado por la Fiscalía del presunto desfalco a la Universidad Autónoma del Caribe, aparece en la lista de los 21 aspirantes a la rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja.

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La lista publicada el 21 de septiembre se trata de los aspirantes inscritos en el proceso de designación de Rector para el período institucional 2027 – 2030.

La Universidad aclaró que dicha lista es a título informativo del registro de inscripción y se encuentra sujeto a la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos establecidos del Estatuto General y demás normas que rigen el proceso de designación, la cual se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre. La publicación del listado preliminar de candidatos admitidos será el 30 de noviembre.

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Asimismo, se informó que luego de varios procedimientos el 19 de noviembre de este año se escogerá quien será el nuevo rector de la UPTC.

Ramsés aspiró a la rectoría de otra Universidad

En marzo del 2025 se conoció que Ramsés Vargas Lamadrid también aspiró a la rectoría de la Universidad de Sucre para el periodo 2025 – 2028.