Familia de alias ‘Bendito Menor’ pide que su cuerpo no sea trasladado a Barranquilla

Desde las primeras horas de este viernes, familiares de Nahín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, permanecen en las inmediaciones del Batallón Cartagena, en Riohacha, a la espera de información sobre la entrega de su cuerpo.

Pérez Toncel fue abatido durante una operación en la que participaron el Ejército y la Policía. Tras el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, sus familiares llegaron hasta el batallón para solicitar la entrega del cuerpo y conocer si finalmente será trasladado a Barranquilla.

Rosa Pérez Toncel, hermana Naín, manifestó que la familia llegó al lugar desde las 5:00 de la mañana para obtener información sobre el cadáver. Según relató, posteriormente conocieron que existía la posibilidad de que fuera llevado a Barranquilla.

“Necesitamos verlo, su madre necesita ver que sí es su hijo”, afirmó Rosa Pérez, quien pidió que el cuerpo permanezca en Riohacha para que pueda ser reconocido por su madre y posteriormente velado junto a sus familiares.

“Necesitamos que el cuerpo sea entregado en Riohacha”

La mujer cuestionó que el cuerpo sea trasladado a Barranquilla, al señalar que en Riohacha existen recursos para realizar los procedimientos correspondientes. “Aquí en Riohacha hay forense, está su madre que lo puede reconocer, acá está todo”, sostuvo.

Según relató, la familia permanece frente al batallón solicitando información y pidiendo que el cuerpo no sea llevado a otra ciudad. “Necesitamos que por favor nos ayuden a que el cuerpo sea entregado acá en Riohacha para poder enterrarlo con su familia y darle el descanso eterno”, expresó.

Pérez también señaló que los cuerpos de las personas que murieron en la operación fueron trasladados al Batallón Cartagena y aseguró que dentro de las instalaciones permanecen los cadáveres y los helicópteros que, según dijo, podrían ser utilizados para el traslado.

“Su madre pide que le den el cuerpo de su hijo, porque como toda madre le duele su hijo”, manifestó la mujer, quien insistió en que la familia quiere realizar las honras fúnebres en Riohacha.