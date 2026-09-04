ANI socializará proyecto de $3,1 billones para modernizar el aeropuerto Ernesto Cortissoz

La modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, que presta sus servicios a Barranquilla y al departamento del Atlántico, tendrá un nuevo escenario de discusión pública. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció que el próximo 28 de octubre realizará en Barranquilla una audiencia para socializar la Iniciativa Privada (IP) Puerta de Oro, un proyecto que contempla inversiones estimadas en $3,1 billones.

De acuerdo con la ANI, la propuesta se encuentra actualmente en etapa de factibilidad y corresponde a un proyecto bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) que no contempla desembolsos de recursos públicos. La audiencia contará con la participación de autoridades, representantes de gremios, aerolíneas, operadores de carga, líderes comunitarios y habitantes de Barranquilla, Soledad y Malambo.

Qué contempla el proyecto

“La Iniciativa Privada Puerta de Oro tiene como propósito la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz”, señaló la entidad en su comunicación, en la que explicó que el proyecto contempla intervenciones tanto en el lado aire como en el lado tierra de la terminal aérea.

La iniciativa incluye la elaboración de estudios y diseños definitivos, además de la financiación, administración, operación, mantenimiento y explotación comercial de la infraestructura. También contempla obras de adecuación, modernización y posterior reversión del aeropuerto.

Uno de los objetivos planteados es fortalecer al Ernesto Cortissoz como un centro de aviación regional y de mantenimiento de aeronaves. La propuesta también busca avanzar en la recategorización del aeropuerto, obtener certificaciones ambientales y ampliar su capacidad para responder al crecimiento futuro del transporte de pasajeros y de carga.

La ANI informó además que actualmente trabaja en la contratación del evaluador que tendrá la responsabilidad de revisar y analizar los estudios y diseños entregados por el originador de la iniciativa durante la etapa de factibilidad.

El proyecto llega en un momento de crecimiento en la operación del aeropuerto. Según las cifras entregadas por la ANI, durante 2025 el Ernesto Cortissoz movilizó más de tres millones de pasajeros y registró un incremento superior a 20.000 toneladas en el movimiento de carga.

La audiencia pública del 28 de octubre será, de esta manera, un espacio para presentar los alcances de la iniciativa y socializar ante los distintos sectores de la región los detalles del proyecto que busca transformar la infraestructura aeroportuaria del área metropolitana de Barranquilla.