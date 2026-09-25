Disminuyen niveles y caudales del río Magdalena en el Puerto de Barranquilla por ‘El Niño’

Disminuyen niveles y caudales del río Magdalena en la zona portuaria de Barranquilla debido al Fenómeno de ‘El Niño’. La Dimar reporta balance positivo en la operación.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según la Dimar, la tercera y cuarta semana de agosto fueron los períodos más críticos en lo corrido de este año. Los niveles y caudales alcanzaron los 2.810 y 3.339 metros cúbicos por segundos, respectivamente.

Debido a esto, la Dimar adelanta monitoreo permanente en el río Magdalena en esta zona del puerto de la ciudad evidenciándose la permanencia del calado operativo de 10.40 metros.

Positivo balance en el puerto de Barranquilla

Según la Dimar, a pesar de El Fenómeno de ‘El Niño’, las cifras han sido positivas en la operación del puerto de Barranquilla: Durante lo corrido del año 2026 con corte de agosto, la cantidad de carga que se descargó en los puertos de la ciudad fue de 10.801.450 toneladas, es decir, un incremento del 13,70 % representado en 1.301.421 toneladas, frente a las 9.500.029 toneladas en el mismo periodo de 2025.