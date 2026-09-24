Barranquilla fue sede del V Foro de Periodismo Científico

En la Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar, La Perla, se realizó el V Foro de Periodismo Científico: Los medios ante la crisis climática, un encuentro que reunió a directores, editores, periodistas, científicos y empresarios para reflexionar sobre la manera en que se informa sobre las causas y consecuencias del cambio climático.

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El evento abordó temas como sostenibilidad, biodiversidad, cambio climático, los retos del oficio periodístico y la relación entre ciencia, medios de comunicación y sociedad.

El rector de la Universidad Simón Bolívar, José Consuegra Bolívar, destacó la importancia de generar estos espacios de conversación para acercar el conocimiento científico a la ciudadanía.

Empresas y periodismo científico

Durante el panel De la evidencia científica a las decisiones, Cristian Verbel, CEO de Catalítico, planteó la necesidad de que las empresas incorporen indicadores ambientales dentro de sus procesos de toma de decisiones.

“Pongo mis compañías como piloto para que nos acompañen a identificar cuáles son esos indicadores que debemos medir. Mientras los empresarios no tengamos en nuestro tablero de indicadores nuestra huella de carbono y nuestro impacto ambiental, no vamos a priorizarlo”, afirmó Vergel.

El empresario señaló que el sector productivo debe asumir un papel más activo frente a la crisis climática y conocer el impacto de sus actividades.

“El riesgo debe tener penalizaciones para que se vuelva un centro de atención de quienes generan mayor impacto, que son las empresas”, agregó.

La ciencia y el periodismo como aliados

Por su parte, Fidel Castro, director de Planeta Caracol, destacó la importancia de fortalecer la cobertura periodística sobre los desafíos ambientales y la necesidad de acercar la información científica a la sociedad.

“Los medios de comunicación tienen el reto de contar de una manera clara y responsable las causas y consecuencias del cambio climático. La relación entre ciencia, medios y sociedad es fundamental para que la ciudadanía pueda entender lo que está ocurriendo y tomar mejores decisiones”, señaló Castro.

Andrés Fernando Osorio Arias, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, destacó la importancia de fortalecer el diálogo entre investigadores y comunicadores para lograr que la información científica llegue de manera clara a la sociedad.

“Los científicos nos dedicamos a observar, mirar y medir los temas ambientales. Los periodistas hacen lo mismo: observan, miden, pero para contar. También los científicos tenemos que contar, porque luego tenemos que escribir un paper o dar una clase”, explicó.

“No es tarde para actuar frente a la crisis climática”

Frente al papel de los medios en la comunicación del cambio climático, Osorio Arias aseguró que todavía existen oportunidades para generar cambios a partir de la evidencia científica.

“No es tarde. Hay un ejemplo desde la ciencia y es el caso de los aerosoles que afectaban la capa de ozono. Se detectó el problema, se desarrollaron normas internacionales y se logró reversar ese efecto”, indicó.

El V Foro de Periodismo Científico contó con el respaldo del Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Climático, Adaptia y la Maestría en Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental.