Cómo hacer el traslado de una EPS a otra en 2026: Requisitos de tiempo, deudas y grupo familiar

Cambiar de Entidad Promotora de Salud o EPS es un trámite que pueden realizar aquellas personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la normativa colombiana. Entre los principales requisitos están haber permanecido un tiempo mínimo en la EPS, encontrarse al día con las cotizaciones cuando corresponda y trasladar a todo el núcleo familiar del cotizante.

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¿Cuánto tiempo debe permanecer en una EPS?

Para poder realizar el cambio de EPS el cotizante debe haber permanecido mínimo 360 días, sin importar que hayan sido de forma continua o discontinua, en la misma EPS. Este período se cuenta desde el momento de la inscripción y, en el régimen contributivo, está exigencia se aplica principalmente a quien figura como cotizante.

Sin embargo, existen situaciones en las que esta permanencia mínima no se toma en cuenta. En casos en donde la EPS deja de operar por liquidación, disolución, revocatoria de la autorización o retiro del municipio. También pueden existir excepciones relacionadas con cambios de residencia o deficiencias en la prestación de los servicios, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Salud.

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¿Se puede trasladar una persona que tiene deudas?

En el caso de los trabajadores independientes, uno de los requisitos es estar a paz y salvo en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por eso, antes de solicitar el traslado es necesario revisar la situación de los aportes y solucionar las obligaciones pendientes cuando estas impidan cumplir las condiciones establecidas.

Este requisito no significa que cualquier situación relacionada con pagos pendientes deba interpretarse automáticamente como una prohibición para todos los afiliados. La condición está expresamente relacionada con el cotizante independiente y debe analizarse según el régimen y la situación particular del afiliado.

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¿Qué pasa con el grupo familiar?

El traslado no aplica únicamente para el cotizante. La solicitud debe incluir a todos los integrantes del núcleo familiar, con el propósito de mantener la afiliación del grupo bajo las condiciones correspondientes.

Además, el cotizante o cabeza de familia y sus beneficiarios no deben encontrarse internados en una institución prestadora de servicios de salud al momento de realizar el traslado.

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¿Cómo se solicita el traslado?

El afiliado debe realizar la solicitud ante la EPS a la que desea trasladarse. El trámite se comienza a partir del diligenciamiento del formulario correspondiente de afiliación y novedades, en el que se registra la información del cotizante, los beneficiarios y la EPS de la que se retira.

La nueva EPS debe recibir la solicitud y verificar que se cumplan las condiciones para efectuar el traslado. Por eso, antes de iniciar el trámite, es recomendable comprobar el tiempo de permanencia, revisar se existen saldos pendientes y tener actualizada la información del grupo familiar.

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¿Desde cuándo queda vigente la nueva EPS?

El cambio no significa que la persona deje inmediatamente de estar cubierta por su EPS anterior. Una vez se formaliza y es aceptado el traslado, se establece la fecha a partir de la cual la nueva entidad será responsable de garantizar la prestación de los servicios de salud.

Es importante diferenciar el traslado de la movilidad. El traslado implica cambiar de EPS, mientras que la movilidad permite cambiar de régimen, es decir si cambia a beneficiario o cotizante, pero permaneciendo en la misma EPS cuando se cumplen las condiciones correspondientes.

Por esta razón, antes de cambiar de entidad es conveniente revisar las razones de cambio y situación de la nueva EPS.

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