Alertan por nuevas estrategias de la industria tabacalera para llegar a los jóvenes

La forma en la que se promocionan los productos de tabaco y nicotina está cambiando. Las autoridades de salud advierten que las nuevas estrategias de la industria buscan llegar especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La alerta fue planteada este lunes durante el IV Seminario-Taller para el abordaje de la interferencia de la industria tabacalera en Colombia, organizado por el Instituto Nacional de Cancerología (INC), en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El encuentro buscaba fortalecer el trabajo entre entidades públicas, organismos de control, academia y otros sectores para proteger las políticas públicas de salud frente a los intereses comerciales de la industria.

Redes sociales e influencers, en la mira, por promover el consumo de tabaco y nicotina

Diana Cerondías, asesora regional de control de tabaco de la OPS/OMS, explicó que las estrategias de promoción ya no se concentran únicamente en los medios tradicionales.

“Ahora hay una amplia gama de plataformas digitales por las cuales promocionan sus productos”, señaló.

La funcionaria advirtió sobre el uso de redes sociales, plataformas digitales e influencers para promocionar cigarrillos electrónicos o vapeadores, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina.

“El llamado es a proteger a los niños, a las niñas, a los jóvenes de los intereses que tiene la industria, que son intereses comerciales, es decir, vender sus productos, promocionar sus productos”, con esto último indicaron que, deberia estar totalmente prohibido estas estrategias.

Ante este escenario, la Organización Panamericana de la Salud/OMS plantea que Colombia debe fortalecer la implementación y fiscalización de las medidas de control que ya ha adoptado.

Entre las acciones mencionadas están los ambientes libres de humo, el aumento de impuestos para hacer estos productos menos asequibles, la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio y los servicios para ayudar a las personas a dejar de fumar.

También piden poner el foco en los sabores y otras alternativas de facil consumo

Otro de los puntos señalados por la OPS/OMS es el uso de saborizantes en estos productos.

Ya que la asesora de la entidad, Diana Cerondías habló específicamente de sabores de frutas y dulces y señaló que “necesitamos controlar, prevenir y evitar que suceda son el uso, prohibir el uso de saborizantes como, por ejemplo, sabores de frutas, de dulces que están justamente dirigidos a jovenes”. La asesora regional además añadió que la OPS/OMS está acompañando a las autoridades nacionales para avanzar en la adopción de estas medidas.

El INC cambia su mensaje frente a los vapeadores

Davi Puerto, directora del Centro de Salud Pública del INC, puso el foco además en la facilidad para conseguir estos productos. “Cada vez tenemos mayor disponibilidad de estos dispositivos”, afirmó.

Aisimismo, según explicó, los vapeadores y otros dispositivos pueden encontrarse en tiendas de conveniencia, puestos callejeros, ventas al menudeo y grandes establecimientos comerciales.

Puerto también cuestionó los mensajes que presentan estos productos como una alternativa para dejar de fumar o como una opción con menor riesgo.

“Hacen creer a la gente que ayudan a dejar de fumar, que hay reducción del riesgo y del daño, lo cual es falso”, sostuvo.

Además, alertó sobre las afectaciones que, según señaló, ya se están presentando entre jóvenes. “Tenemos jóvenes sufriendo de daños severos al pulmón y otras partes de su cuerpo por culpa de estos dispositivos”.

El Plan Decenal busca retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco

Puerto explicó que Colombia cuenta con el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, que incluye una línea específica para el control del consumo de tabaco.

El objetivo, señaló, no es solamente lograr que quienes consumen dejen el hábito, sino también posponer cada vez más la edad de inicio entre los jóvenes.

Para conseguirlo, el sector salud considera necesario trabajar con colegios, universidades, academia, sociedades científicas, padres de familia y comunidades. Una alinza directa con el sector educativo “Necesitamos que desde la primera infancia conscienticemos a nuestros jóvenes, los eduquemos, les enseñemos y hagamos que ellos mismos sean quienes empoderen y puedan decir no a este consumo”.

La funcionaria también hizo un llamado para que las acciones de prevención lleguen a los territorios y a las zonas más alejadas del país.

¿Qué tiene que ver la industria con las políticas públicas?

El eje del seminario es la aplicación del artículo 5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que busca proteger las políticas de salud pública frente a los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera.

Pero, que sinifica, en pocas palabras, el objetivo es que las decisiones sobre prevención, regulación y control del consumo se tomen priorizando la salud pública y no los intereses comerciales de quienes producen y comercializan estos productos.

La directora del INC, Carolina Wiesner Ceballos, señaló que la interferencia de la industria en la formulación de políticas públicas representa una amenaza para la salud y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad.

Ahora, el desafío está en evitar que los nuevos productos, las nuevas formas de promoción y las estrategias dirigidas a los jóvenes reviertan esos avances.