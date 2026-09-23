OMS impulsa anticonceptivos masculinos: ¿qué tan cerca están de ser realidad? Investigador responde

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, el médico James Kiarie se pronunció acerca de la decisión de la Organización Mundial para la Salud (OMS) de actualizar sus directrices sobre anticoncepción para apostarle a la aceleración del desarrollo de métodos masculinos reversibles, algunos de los cuales ya se encuentran en ensayos clínicos avanzados.

Kiarie, quien es jefe de la Unidad de Anticoncepción y Atención a la Fertilidad del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva e Investigación de la OMS, explicó que muchos hombres en la actualidad consideran que esa misión recae sobre las mujeres. Eso, advirtió el médico, es lo que debe cambiar.

“Aunque muchos hombres conocen los anticonceptivos disponibles para ellos, como por ejemplo el condón y la vasectomía, es a las mujeres a quienes les dejan la responsabilidad”, indicó.

Por otro lado, sobre cuándo podrían salir al mercado los anticonceptivos para hombres, como las píldoras que ya existen para las mujeres, Kiarie explicó que algunos de estos métodos se encuentran cerca de ser desarrollados. Sin embargo, reconoció que aún se desconoce en cuánto tiempo podrían llegar a ser una realidad.

“No podemos estar seguros, podría tomar más tiempo, pero nuestra estimación es que podríamos tener un nuevo anticonceptivo para hombres en los próximos 3 a 5 años”, aventuró.

En cuanto a la diversidad de métodos más allá de las píldoras, como las inyecciones u otro tipo de fármacos para evitar la fecundación, el médico explicó que hay dos tipos de métodos cuyo desarrollo está más avanzado.

Dichos métodos son: “Uno es un método reversible para bloquear el movimiento de los espermatozoides. Es decir, funciona como una vasectomía, pero es posible revertirla. El otro es un gel que se aplica en el hombro y reduce la cantidad de espermatozoides”.

Lea también: Francia alerta a usuarias de anticonceptivos con desogestrel por posible riesgo de meningioma

No obstante, agregó, una vez estos métodos estén disponibles también podrían surgir más opciones en forma de pastillas e inyecciones.

Por otro lado, ante la pregunta sobre por qué se ha tardado tanto el desarrollo de un anticonceptivo como la píldora para los hombres, mientras que para las mujeres ya existen muchas más opciones hormonales desde hace décadas, Kiarie respondió: “Creo que el principal problema ha sido la cantidad de dinero disponible para la investigación y el desarrollo. Sin embargo, esto ha cambiado y cada vez hay más fondos destinados a la investigación y el desarrollo de métodos anticonceptivos masculinos”.

La razón por la que ha habido tan poco dinero para este fin, agregó el científico, es porque “no se creía que los hombres fueran a utilizar estos métodos”.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:37 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: