Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 sep 2026 Actualizado 16:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto PomboSalud y bienestar

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Psicodélicos son la solución a los problemas de salud mental?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo plantea: ¿Pueden los psicodélicos cambiar el panorama de la salud mental en el mundo?

¿Son los psicodélicos la solución a los problemas de salud mental?

¿Son los psicodélicos la solución a los problemas de salud mental?

00:00:0000:00

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Por varias décadas, los psicodélicos estuvieron prohibidos en casi todo el mundo. Hoy hay varios ensayos clínicos activos que prueban su potencial en varios tratamientos.

¿Pueden los psicodélicos cambiar el panorama de la salud mental en el mundo?

Para este capítulo hablamos con Laura Ospina-Pinillos, psiquiatra y docente de la Universidad Javeriana; Gabriel Oviedo, director del departamento de psiquiatría y salud mental de la Universidad Javeriana; el neuropsiquiatra Juan Manuel Orjuela; y el psicólogo clínico José Yesid Latorre.

Escuche Mis Preguntas en Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0000:00

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado