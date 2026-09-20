Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Psicodélicos son la solución a los problemas de salud mental?

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¿Son los psicodélicos la solución a los problemas de salud mental?

Por varias décadas, los psicodélicos estuvieron prohibidos en casi todo el mundo. Hoy hay varios ensayos clínicos activos que prueban su potencial en varios tratamientos.

¿Pueden los psicodélicos cambiar el panorama de la salud mental en el mundo?

Para este capítulo hablamos con Laura Ospina-Pinillos, psiquiatra y docente de la Universidad Javeriana; Gabriel Oviedo, director del departamento de psiquiatría y salud mental de la Universidad Javeriana; el neuropsiquiatra Juan Manuel Orjuela; y el psicólogo clínico José Yesid Latorre.

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