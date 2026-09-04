¡Ojo! Chocolates y licor están siendo adulterados cerca de la celebración de amor y amistad

Colombia

Con el aumento en la compra y consumo de bebidas alcohólicas, chocolates y productos de confitería, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hace un llamado a la ciudadanía para realizar las compras en establecimientos reconocidos y confiables.

Ya que según los recientes operativos adelantados en el centro de Bogotá, por la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, el Invima y el Ejército Nacional, fueron confiscadas 8.520 botellas de licor presuntamente adulterado, además de 12.840 insumos que serían utilizados para acondicionar y comercializar en la temporada de amor y amistad.

“Invitamos a los ciudadanos a comprar bebidas alcohólicas y alimentos únicamente en establecimientos reconocidos, revisar cuidadosamente sus etiquetas, y desconfiar de productos de procedencia desconocida o con precios inusualmente bajos”, señaló Alba Rocío Jiménez Tovar, directora de Alimentos y Bebidas del Invima.

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Recomendaciones para la celebración de amor y amistad

La entidad recordó el riesgo derivado del consumo de bebidas adulteradas, en especial con el metanol que puede ocasionar consecuencias graves, como alteraciones visuales, daño neurológico, falla renal o incluso hasta la muerte.

Además antes de comprar o consumir una bebida alcohólica, el Invima propone las siguientes medidas de protección:

Comprar bebidas alcohólicas en establecimientos reconocidos y c onservar la factura de compra , evitando adquirir las bebidas a vendedores informales.

y c , evitando adquirir las bebidas a vendedores informales. Desconfiar de precios significativamente inferiores a los habituales del mercado.

a los habituales del mercado. Verificar que tapas, sellos, bandas de seguridad y etiquetas estén en buen estado, sin señales de manipulación .

. Revisar que el líquido no presente partículas suspendidas o materiales extraños que no sean propios de la bebida.

Verificar que las bebidas alcohólicas cuenten con registro sanitario vigente expedido por el Invima, además de las advertencias legales como “Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad” y “el exceso de alcohol es perjudicial para la salud”.

Del mismo modo el Invima recomienda verificar la compra de chocolates, dulces y productos de confitería, por medio de los empaques y así poder revisar la información del fabricante, los ingredientes, el lote y la fecha de vencimiento cuando corresponda. Es por esto que ante cualquier alteración en el empaque, olor, sabor, color o apariencia, se recomienda abstenerse de consumirlos.

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