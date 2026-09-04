¡Ojo! Chocolates y licor están siendo adulterados cerca de la celebración de amor y amistad
En Bogotá fueron confiscadas más de 8.520 botellas de licor presuntamente adulterado, el Invima hace un llamado de precaución durante la celebración de amor y amistad
Colombia
Con el aumento en la compra y consumo de bebidas alcohólicas, chocolates y productos de confitería, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hace un llamado a la ciudadanía para realizar las compras en establecimientos reconocidos y confiables.
Ya que según los recientes operativos adelantados en el centro de Bogotá, por la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, el Invima y el Ejército Nacional, fueron confiscadas 8.520 botellas de licor presuntamente adulterado, además de 12.840 insumos que serían utilizados para acondicionar y comercializar en la temporada de amor y amistad.
“Invitamos a los ciudadanos a comprar bebidas alcohólicas y alimentos únicamente en establecimientos reconocidos, revisar cuidadosamente sus etiquetas, y desconfiar de productos de procedencia desconocida o con precios inusualmente bajos”, señaló Alba Rocío Jiménez Tovar, directora de Alimentos y Bebidas del Invima.
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Recomendaciones para la celebración de amor y amistad
La entidad recordó el riesgo derivado del consumo de bebidas adulteradas, en especial con el metanol que puede ocasionar consecuencias graves, como alteraciones visuales, daño neurológico, falla renal o incluso hasta la muerte.
Además antes de comprar o consumir una bebida alcohólica, el Invima propone las siguientes medidas de protección:
- Comprar bebidas alcohólicas en establecimientos reconocidos y conservar la factura de compra, evitando adquirir las bebidas a vendedores informales.
- Desconfiar de precios significativamente inferiores a los habituales del mercado.
- Verificar que tapas, sellos, bandas de seguridad y etiquetas estén en buen estado, sin señales de manipulación.
- Revisar que el líquido no presente partículas suspendidas o materiales extraños que no sean propios de la bebida.
- Verificar que las bebidas alcohólicas cuenten con registro sanitario vigente expedido por el Invima, además de las advertencias legales como “Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad” y “el exceso de alcohol es perjudicial para la salud”.
Del mismo modo el Invima recomienda verificar la compra de chocolates, dulces y productos de confitería, por medio de los empaques y así poder revisar la información del fabricante, los ingredientes, el lote y la fecha de vencimiento cuando corresponda. Es por esto que ante cualquier alteración en el empaque, olor, sabor, color o apariencia, se recomienda abstenerse de consumirlos.
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