¿Cuándo olvidarse de cosas se convierte en una alerta? Síntomas y claves para prevenir el Alzheimer

Este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una de las enfermedades degenerativas más estudiadas por la ciencia, y aunque tiene tratamientos, no cuenta con una cura definitiva.

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¿Qué es el Alzheimer?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) define al Alzheimer como un “trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar”, lo que lleva a que se pierda la habilidad para realizar tareas sencillas y cotidianas.

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Destacan también que el Alzheimer afecta notablemente a las familias y amistades de quien los padece, pues los cuidados que se deben tener a medida que la enfermedad avanza son cada vez más.

Asimismo, señalan que esta enfermedad es mucho más común en personas mayores a 65 años.

¿Cuáles son los síntomas de alerta del Alzheimer?

Felipe Luengas, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, explicó cuáles son las señales que deben generar alerta. De la misma manera, el HHS menciona varios puntos:

Cambios en la forma de pensar, recordar o comportarse : también es conocido como demencia.

: también es conocido como demencia. Dificultad para encontrar palabras para expresarse.

No estar consciente del espacio que lo rodea.

Deterioro del razonamiento.

Demorarse más para terminar ideas.

Repetir preguntas.

Problemas al manejar dinero.

Deambular y perderse.

Perder cosas en lugares inusuales.

Cambios en el estado de ánimo.

Ser agresivo y ser más ansioso.

El profesional aclaró que, aunque todas las personas pueden tener olvidos, es peligroso cuando esos comprometen la funcionalidad y la vida cotidiana.

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“Hablamos de un trastorno neurocognitivo mayor que finalmente deteriora la funcionalidad de la persona”, sostuvo.

¿Qué hacer si se tienen varios de los síntomas?

Luengas fue claro: si alguien presenta varios síntomas anteriormente mencionados, debe ir inmediatamente al médico para que le hagan una remisión a las áreas especializadas como la neurología y la neuropsicología para que revisen a detalle el caso.

“Si una persona sospecha de que su familiar presenta un deterioro significativo en memoria, es importante la consulta temprana y el acompañamiento”, expresó.

Prevención del Alzheimer

El experto también destacó la importancia que tienen actividades como los crucigramas y sudokus, además del acompañamiento temprano de la familia.

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“Lo que podemos hacer es ejecutar algunos ejercicios de lectura, viajes, retos que nos permitan usar el cerebro. Crucigramas y sudokus son ejercicios que estimulan la corteza, pero decir que evitan el Alzheimer es falso”, puntualizó.

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