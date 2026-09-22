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Debate: ¿Qué tan viable es comprar la cartera de las EPS para pagar deudas de la salud?

En su última ronda de anuncios, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un “Plan de choque” para aliviar la crisis del sistema de salud que se ve marcada por un déficit de recursos y cientos de quejas de los pacientes.

Si bien las medidas aún están por definirse, el presidente propuso una compra de cartera a las EPS y así proteger el derecho a la salud de más de un millón de usuarios.

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio la senadora y exministra de Salud, Carolina Corcho, reconoció que la compra de las deudas puede contribuir a aliviar la falta de liquidez, pero advirtió que no solucionaría las dificultades estructurales del sistema.

“Eso, digamos, palea la crisis y eso está bien, pero eso no resuelve la crisis estructural”, afirmó.

Además, Corcho pidió al Gobierno explicar si la compra de cartera se realizará con recursos adicionales o con los recursos corrientes destinados al aseguramiento mediante la UPC.

“Tenemos que diferenciar si ese plan de choque se hace con recursos nuevos, de dónde salen los recursos nuevos, o si ese plan de choque se va a hacer con los recursos de la vigencia de la anualidad de la UPC”, explicó.

Según la exministra, utilizar recursos corrientes para pagar cartera pendiente podría generar nuevos interrogantes sobre la financiación de la atención actual de los pacientes.

“Si va a utilizar recursos corrientes para darle liquidez a clínicas y hospitales, es decir, para comprar cartera vieja, entonces ¿de dónde va a obtener los recursos para sostener el flujo del recurso corriente para la prestación de servicios actualmente?”, cuestionó.

Corcho también destacó el mecanismo de giro directo, mediante el cual los recursos pueden llegar directamente a los prestadores de servicios de salud.

“El fondo ADRES, sin pasar por la intermediación de las EPS, giraba directamente a los prestadores para mantener su liquidez”, explicó.

Vocero de pacientes de Alto Costo respalda medidas para atender la crisis

Al debate se sumó Néstor Álvarez, vocero de pacientes de Alto Costo, quien valoró positivamente la inyección de recursos anunciada por el Gobierno.

“Nosotros sí recibimos esta inyección de recursos de una forma positiva”, afirmó.

Álvarez sostuvo que las dificultades financieras del sistema están teniendo consecuencias directas sobre la atención de los pacientes y señaló que las clínicas requieren recursos para continuar prestando los servicios.

“De una u otra manera se tiene que generar esos recursos para que las clínicas puedan pagar sus proveedores, puedan seguir atendiendo las urgencias”, indicó.

El vocero también respaldó la compra de medicamentos para pacientes priorizados de acuerdo con el riesgo vital.

“El mecanismo para compra de medicamentos en una población priorizada de acuerdo a riesgo vital está bienvenido en este momento de crisis”, aseguró en Caracol Radio.

Sobre la compra de cartera, Álvarez consideró que puede contribuir a contener la situación actual, aunque pidió controles para evitar irregularidades.