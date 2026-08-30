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30 ago 2026 Actualizado 11:29

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MinSalud activa medidas de prevención ante posibles efectos del Fenómeno de El Niño

MinSalud y el INS emitieron lineamientos para preparar al sistema de salud ante el Fenómeno de El Niño 2026-2027

Cortesía Colprensa

César Rodríguez

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El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) expidieron una circular con lineamientos para fortalecer la preparación y capacidad de respuesta del sistema de salud ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño 2026-2027.

La medida busca anticiparse a riesgos como el aumento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones, la escasez de agua, las olas de calor, los incendios forestales, el deterioro de la calidad del aire y el incremento de enfermedades asociadas a estas condiciones, la atención estará especialmente dirigida a las poblaciones más vulnerables.

Entre las acciones establecidas están el fortalecimiento de los planes territoriales de contingencia, la intensificación de la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud y la comunicación del riesgo, así como la continuidad de los programas de vacunación y prevención de enfermedades transmisibles, también se contempla reforzar la vigilancia de la calidad del agua y la articulación entre el sector salud y las entidades de gestión del riesgo.

Además, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) deberán mantener actualizados sus planes hospitalarios de emergencia y reportar periódicamente su capacidad de respuesta, el objetivo es garantizar la disponibilidad de personal, medicamentos, insumos, agua potable y demás recursos necesarios para mantener la continuidad de la atención y responder oportunamente ante las emergencias relacionadas con el Fenómeno de El Niño.

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