MinSalud activa medidas de prevención ante posibles efectos del Fenómeno de El Niño

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) expidieron una circular con lineamientos para fortalecer la preparación y capacidad de respuesta del sistema de salud ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño 2026-2027.

La medida busca anticiparse a riesgos como el aumento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones, la escasez de agua, las olas de calor, los incendios forestales, el deterioro de la calidad del aire y el incremento de enfermedades asociadas a estas condiciones, la atención estará especialmente dirigida a las poblaciones más vulnerables.

Entre las acciones establecidas están el fortalecimiento de los planes territoriales de contingencia, la intensificación de la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud y la comunicación del riesgo, así como la continuidad de los programas de vacunación y prevención de enfermedades transmisibles, también se contempla reforzar la vigilancia de la calidad del agua y la articulación entre el sector salud y las entidades de gestión del riesgo.

Además, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) deberán mantener actualizados sus planes hospitalarios de emergencia y reportar periódicamente su capacidad de respuesta, el objetivo es garantizar la disponibilidad de personal, medicamentos, insumos, agua potable y demás recursos necesarios para mantener la continuidad de la atención y responder oportunamente ante las emergencias relacionadas con el Fenómeno de El Niño.