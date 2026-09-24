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24 sep 2026 Actualizado 05:08

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Salud y bienestar

MinSalud anunció medidas presentadas por Abelardo De La Espriella para aliviar el sistema de salud

La estrategia busca darle liquidez al sistema de salud y destrabar las atenciones que se encontraban represadas.

Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella
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El Ministerio de Salud entregó buenas noticas a los más de un millón de pacientes en Colombia, debido a que empezarán a recibir los medicamentos y procedimientos que tenían pendientes, como parte del plan de choque en salud puesto en marcha por el Gobierno Nacional, a través de la cartera y Protección Social.

Esta estrategia busca darle liquidez al sistema de salud y destrabar las atenciones que se encontraban represadas. Para esto, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) girará directamente los recursos a prestadores y proveedores de la red, sin intereses y con un año de gracia para las EPS.

Durante la primera etapa, el plan tendrá cobertura nacional y beneficiará a más de 700.000 usuarios que tienen medicamentos pendientes y a más de 300.000 pacientes que esperan procedimientos.

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¿Cómo funcionará el plan de choque en salud?

El Gobierno explicó que los recursos serán girados directamente a los prestadores y proveedores de la red, con el objetivo de garantizar que el dinero llegue al sistema y permita avanzar en la atención de las personas.

Para verificar que los servicios se presten de manera oportuna y que los recursos sean manejados con transparencia, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres realizarán un seguimiento permanente mediante una mesa técnica.

A esta iniciativa se suman los procesos de conciliación de cuentas y el control sobre las EPS, medidas con las que el Gobierno busca contribuir a la estabilización del sistema de salud y avanzar en la atención de los pacientes que tienen servicios pendientes.

De acuerdo con la administración de Abelardo De La Espriella, este alivio financiero está enfocado en el acceso a los medicamentos y procedimientos que estaban represados, mientras se fortalece el flujo de recursos.

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