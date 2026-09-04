Ciclón Marie se convierte en huracán categoría 1 mientras se acerca a México

El Servicio Meteorológico Nacional de México informó que el huracán Marie continúa ‘intensificándose gradualmente’. (Foto: Cortesía Conagua)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó que Marie, el décimo tercer ciclón de la temporada en el Pacífico oriental, ya es huracán categoría 1 mientras se acerca a las costas de Baja California Sur (noroeste de México), “intensificándose gradualmente”.

“El huracán Marie de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson continúa intensificándose”, advirtió el SMN, en una tarjeta informativa.

También avisó de que la “extensa circulación” del fenómeno “refuerza la probabilidad de lluvias intensas y vientos fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas de Baja California Sur y el occidente del territorio nacional”.

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El SMN explicó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT), el centro de Marie se localizaba a 660 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El huracán registra vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

“Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en Baja California Sur”, insistió la autoridad meteorológica.

Por su parte, el gobierno de Baja California Sur acordó la suspensión de clases en Los Cabos y Ciudad Constitución, ante el pronóstico de lluvias.

Además, se cerró la navegación a embarcaciones menores en los puertos de San José del Cabo, Cabo San Lucas y San Carlos.

Potencial categoría 2

Según el pronóstico del SMN, Marie podría escalar huracán categoría 2 antes del sábado, con vientos de hasta 205 km/h.

La autoridad meteorológica mexicana prevé que baje a categoría 1 entre el sábado 5 y el lunes 7, para después degradarse nuevamente a tormenta el martes 8, ya a unos 1.405 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

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México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.

Además, el SMN anticipó en abril una temporada con mayor actividad ciclónica en el Pacífico que en el Atlántico, en un contexto influido por el fenómeno de El Niño.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas con nombre en el Pacífico oriental, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.