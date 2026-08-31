Karina se intensifica a huracán categoría 3 en el Pacífico con probabilidades de aumentar

USA8967. MIAMI (FL, EEUU), 14/11/2024.- Fotografía satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense donde se muestra la localización de la tormenta tropical Sara cerca del sureste de México y Centroamérica. La tormenta tropical Sara surgió este jueves frente a las costas de Centroamérica y cerca del sureste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano, que prevé que el fenómeno toque tierra por la noche en Honduras. EFE/ NOAA-NHC / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / NOAA-NHC ( EFE )

El huracán Karina, que se formó como tormenta tropical el jueves pasado en el océano Pacífico, se intensificó rápidamente este domingo hasta alcanzar la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, y podría fortalecerse aún más durante el próximo día, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El ciclón se ubicaba a unos 1.545 kilómetros al suroeste del extremo sur de la península de Baja California Sur (México), según el último boletín del organismo.

El NHC emitió su primer aviso sobre Karina como tormenta tropical el pasado 27 de agosto. La mañana de este domingo había alcanzado la categoría 1 y rápidamente pasó el umbral a clasificación mayor (categoría 3).

Según el pronóstico, es posible que se produzca “cierta intensificación adicional” durante el próximo día.

Hasta el momento no hay alerta de impacto en la costa

El huracán se desplaza hacia el oeste a cerca de 9 kilómetros por hora. Por ahora, no se prevé un impacto directo sobre la costa. Actualmente no se ha emitido ningún aviso.

El NHC solo advirtió por el posible fuerte oleaje y corrientes de resaca generados por Karina, que afectarán partes de la costa del suroeste de México y de la península de Baja California durante los próximos días.

Antes de Karina, otros tres huracanes se habían formado esta temporada en las cuencas oriental y central del Pacífico, entre ellos Lala, que a mediados de agosto alcanzó la categoría de huracán mayor y afectó Hawái.

El fenómeno climatológico de ‘El Niño’, que implica un calentamiento extraordinario de las aguas en el Pacífico, suele suscitar un aumento de la actividad ciclónica en la región. El NHC prevé que se originen entre 5 y 13 tormentas tropicales en el Pacífico central entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.