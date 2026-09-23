Ecuador y EE. UU. dan de baja a ‘operador logístico’ de Los Choneros y Frente Oliver Sinisterra

Miembros de la policía de Ecuador patrullando calles de Guayaquil. (foto: RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images) / RODRIGO BUENDIA

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos, mataron a alias Charlie, calificado como supuesto “operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico”.

“Nuestras Fuerzas Armadas, en cooperación con el Comando Sur, ejecutaron una operación en la que fue abatido el objetivo militar alias Charlie”, escribió Noboa en su cuenta de la red social X, quien se encuentra en Nueva York y minutos antes había participado en la Asamblea General de la ONU.

“Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo”, escribió el mandatario en su publicación, en la que adjuntó fotografías en las que se ve en el piso los cuerpos de tres hombres asesinados.

Dos de ellos están junto a una camioneta que tiene múltiples disparos.

Financiador en Colombia y Ecuador

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, agregó también en X que ‘Charlie’ supuestamente pertenecía a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino, y también al Frente Oliver Sinisterra, disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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Además, Loffredo aseguró que el hombre también tenía nexos con el mexicano cartel Jalisco Nueva Generación, y que “su misión principal era la de sembrar terror” en el país.

Según el titular de Defensa, ‘Charlie’, cuyo nombre real no ha sido revelado por el Gobierno, era “uno de los objetivos militares de más alto valor en suelo ecuatoriano”.

Las otras dos personas que también murieron en el operativo eran miembros de la seguridad de Charlie, dijo Loffredo.

Cooperación internacional

Minutos antes de este anuncio, Noboa reivindicó ante la ONU una mayor cooperación internacional para combatir al crimen organizado, que, dijo, ya ha dejado de ser “un asunto interno” de los países para convertirse en “una amenaza para la paz y la seguridad internacional”.

El Comando Sur y las Fuerzas Armadas ecuatorianas han estrechado su cooperación en los últimos meses.

Un ejemplo son las operaciones que marines estadounidenses han ejecutado en el mar desde finales de agosto, en las que han bombardeado al menos ocho embarcaciones ecuatorianas.

Estas embarcaciones son señaladas por reabastecer de combustible a lanchas supuestamente utilizadas para el narcotráfico por Los Choneros.

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Este es uno de los grupos ecuatorianos a los que el presidente Noboa les declaró la “guerra” en 2024 y pasó a denominar como “terroristas”, al atribuirles la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

En esta lista, el Gobierno de Noboa ha incluido a varios grupos internacionales, como el Frente Oliver Sinisterra.

Los Choneros también han sido declarados organización terrorista por el Gobierno estadounidense junto a Los Lobos, los Chone Killers y Los Tiguerones.