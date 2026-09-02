Fenómeno de El Niño pone en alto riesgo de incendios forestales a 90 municipios de Boyacá

El IDEAM advierte una alta probabilidad de continuidad de El Niño hasta 2027.

Boyacá

El Gobierno de Boyacá mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas ante el incremento del riesgo de incendios forestales asociado al fenómeno de El Niño. De acuerdo con el más reciente análisis, 90 municipios del departamento presentan alta probabilidad de ocurrencia de conflagraciones, situación que llevó a las autoridades a reforzar el llamado a la prevención y el autocuidado.

José Ubaldo Castro, director de Gestión del Riesgo de Boyacá, explicó que para establecer este escenario se tomó como referencia el comportamiento registrado durante el fenómeno de El Niño de 2024.

“Son cifras que hemos venido analizando y revisando muy seriamente y juiciosamente. Según una comparación realizada, tomando como referencia una línea base del fenómeno de El Niño del año 2024, en ese momento hasta 90 municipios presentaron incendios forestales de diferente intensidad”, señaló.

El funcionario advirtió que las condiciones previstas para los próximos meses podrían generar un escenario incluso más complejo y llevar a que aumente el número de municipios afectados.

“Tenemos esa línea de partida, una línea base de 90 municipios con riesgo de incendios forestales, distribuidos en todo el departamento. Pensamos que este número podría superarse; ya podrían ser más de 90 los municipios que presenten incendios forestales durante finales de 2026 y comienzos de 2027”, indicó.

Según el Gobierno departamental, los municipios con alta probabilidad de incendios forestales son:

Las provincias y municipios en alerta son:

Provincia Centro: Chíquiza, Chivatá, Cómbita, Cucaita, Motavita, Oicatá, Samacá, Sora, Soracá, Sotaquirá, Toca, Tunja, Tuta y Ventaquemada.

Provincia de Gutiérrez: Chiscas, El Espino, Güicán de la Sierra y Panqueba.

Provincia de La Libertad: Labranzagrande.

Provincia de Lengupá: Zetaquira.

Provincia de Márquez: Boyacá, Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Úmbita y Viracachá.

Provincia de Neira: Chinavita, Garagoa, Macanal y Pachavita.

Provincia de Norte: Boavita, Covarachía, La Uvita, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Susacón y Tipacoque.

Provincia de Occidente: Buenavista, Chiquinquirá, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Saboyá y San Miguel de Sema.

Provincia de Oriente: Almeida, Chivor, Guayatá, La Capilla, Sutatenza y Tenza.

Provincia de Ricaurte: Arcabuco, Gachantivá, Moniquirá, Ráquira, Santa Sofía, Tinjacá y Villa de Leyva.

Provincia de Sugamuxi: Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, Pesca, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga y Tota.

Provincia de Tundama: Busbanzá, Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo y Tutazá.

Provincia de Valderrama: Betéitiva, Chita, Paz de Río, Socotá y Tasco.

Distrito especial: Cubará.

Zona de manejo especial: Puerto Boyacá.

Castro también explicó que, aunque en los últimos días se han registrado algunas lluvias, las autoridades continúan evaluando la evolución de las condiciones climáticas.

“A medida que van pasando las semanas se pueden presentar incrementos en los efectos del fenómeno de El Niño, como las elevadas temperaturas, la ausencia de lluvias y, durante las noches, lo que conocemos como heladas”, explicó el director de Gestión del Riesgo.

De acuerdo con el IDEAM, existe más de un 90 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se prolongue hasta comienzos de 2027 y alcance una intensidad muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero del próximo año.

Frente a este panorama, el Gobierno departamental aseguró que continúa fortaleciendo la capacidad de respuesta de los organismos de socorro, la disponibilidad de equipos y la articulación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía suspender las quemas agrícolas, evitar arrojar colillas de cigarrillo o elementos que puedan generar fuego en zonas de vegetación, proteger los páramos y los nacimientos de agua y reportar inmediatamente cualquier conato de incendio a la línea de emergencias.

La alerta se da además en medio de un balance que evidencia la magnitud de la situación: en los últimos 30 días se han registrado 26 incendios forestales que han afectado 149,46 hectáreas de bosque en Boyacá.