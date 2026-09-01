11 municipios de Santander siguen en alerta por sequía y problemas de abastecimiento de agua

Las temperaturas en La Virginia siguen superando los 30 grados centígrados. / Caracol Radio

Los 11 municipios de Santander que habían sido declarados en alerta por sequía continúan con dificultades para garantizar el abastecimiento de agua.

El problema no es el mismo en todos los casos. En algunos municipios han disminuido las fuentes de captación por la falta de lluvias y los efectos del fenómeno de El Niño. En otros, las restricciones están relacionadas con fallas en bocatomas o redes de conducción.

Edward Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que por ahora la afectación se mantiene en Málaga, Barichara, Socorro, Zapatoca, Capitanejo, Aratoca, Barbosa, Cabrera, Villanueva, Vélez y Guadalupe.

La buena noticia es que las lluvias de los últimos días podrían aliviar parte de la situación. Según Sánchez, si se mantienen estas precipitaciones, algunas medidas de racionamiento podrían modificarse y aumentar nuevamente las horas de prestación del servicio.

“Se han presentado algunas lluvias en el departamento, lo que permite que en cualquier momento esas medidas de racionamiento puedan ser modificadas en favor del servicio”, señaló.

Las lluvias también han ayudado a reducir el riesgo de incendios forestales. Actualmente no hay incendios activos en Santander y el último que se había presentado ya fue controlado.

Gestión del Riesgo indicó que el descenso de las temperaturas en los últimos días ha disminuido la posibilidad de nuevas emergencias por fuego, aunque el seguimiento a las condiciones climáticas se mantiene.