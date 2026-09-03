Más de 100 millones de personas están bajo alerta mayor por calor en Estados Unidos

Ola de calor en el occidente de Estados Unidos / . ( Getty Images )

Más de 100 millones de personas en Estados Unidos se encuentran bajo alerta “mayor” o “extrema” por las altas temperaturas que experimenta el centro del país, donde algunos estados como Texas se aproximarán a los 40 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió de que la ola de calor alcanza su punto crítico, con 46,7 millones de personas bajo alerta “extrema”. El riesgo máximo se concentra en estados del medio oeste como Illinois, Indiana, Misuri y Kansas, aunque los avisos se extienden también a zonas de Texas, Arkansas y Carolina del Norte.

La alerta “mayor” afecta a 71 millones de personas y se extiende por casi todo el territorio entre Colorado y Nueva York.

El número de afectados irá disminuyendo a medida que llegue el fin de semana, aunque el NWS advirtió de que el “calor peligroso” se extenderá hasta la próxima semana en partes del centro-sur del país.

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Los valores del índice de calor podrían alcanzar o superar los 40,5 grados centígrados desde el fin de semana hasta mediados de la próxima semana en las llanuras del sur y el bajo valle del Misisipi, y llegar a los 43,3 grados en el sur de Texas, dijo el NWS en un boletín.

El organismo recomendó limitar la actividad al aire libre por la tarde, mantenerse hidratados y asegurarse de tener acceso a aire acondicionado o centros de enfriamiento.

Además, pidió prestar atención a familiares, amigos y vecinos vulnerables y a no dejar a niños o mascotas desatendidos dentro de los vehículos, aparte de asegurarse de que los animales dispongan de agua fresca y sombra.

Temporada calida

Estados Unidos experimenta un verano especialmente cálido marcado por varias olas de calor. Una de las más fuertes comenzó el fin de semana del 4 de julio y se saldó con una treintena de fallecidos.

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El pasado julio fue el mes más caluroso en la historia de Estados Unidos desde que hay registros, con una temperatura promedio de casi 25 grados en su territorio, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del país.

Las altas temperaturas y las condiciones de sequía también han favorecido la aparición de incendios y su propagación. Más de tres millones de hectáreas han ardido en lo que va de año en Estados Unidos, la cifra más alta en la última década.