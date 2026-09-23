EE.UU. emitió alerta para Santa Marta y otras regiones de Colombia por paro armado de la ACSN

Por medio de la Embajada en Bogotá, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad “y posibles interrupciones” para Santa Marta y alrededores de los departamentos de Magdalena y Guajira, “incluyendo el corredor del Troncal del Caribe (Ruta 90) a través de Palomino y los accesos al Parque Nacional Tayrona y la Zona Bananera”.

La alerta se enmarca en el paro armado que ha causado un bloqueo de transporte, “la paralización de actividades civiles y un toque de queda absoluto (que se extiende hasta el mediodía del viernes) tras un operativo de seguridad del gobierno”.

La Embajada alerta que se han registrado numerosos incidentes entre los que se “incluyen la quema de vehículos, la intimidación de establecimientos comerciales (incluyendo amenazas armadas y tiroteos) y la interrupción del transporte público, los negocios y la circulación en partes de Santa Marta y sus alrededores”.

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Se reconoce que las autoridades colombianas “han incrementado el despliegue militar y policial en la ciudad y a lo largo de las principales vías, han impuesto restricciones temporales a los motociclistas y han suspendido las actividades escolares en las zonas afectadas como medida de precaución”.

Se advierte que es posible “que algunos trayectos en Santa Marta y sus alrededores sufran retrasos, limitaciones o sean inseguros. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar está abierto y en funcionamiento. La ruta al aeropuerto desde Santa Marta y la carretera hacia Barranquilla están abiertas, aunque las condiciones pueden cambiar rápidamente”.

Bajo esta alerta, se pide a los estadounidenses en el país:

Evitar las zonas donde se hayan reportado disturbios , bloqueos de carreteras, grandes concentraciones y operaciones de seguridad.

, bloqueos de carreteras, grandes concentraciones y operaciones de seguridad. Si se encuentra con grupos numerosos o escucha disparos, refúgiese en el lugar inmediatamente.

No se enfrente a individuos o grupos armados.

o grupos armados. Mantenga un alto nivel de vigilancia.

Siga las instrucciones de las autoridades locales.

locales. Manténgase informado a través de los medios de comunicación locales sobre las últimas novedades en materia de seguridad y los cierres de carreteras.

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Ante posibles problemas o necesidad de asistencia, los estadounidenses en Colombia pueden contactarse con: