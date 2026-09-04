Estados Unidos emite alerta por ‘riesgo elevado’ de ataques en el Cesar

La embajada estadounidense advirtió del ‘riesgo elevado’ de ataques con drones y explosivos por parte de grupos armados como el ELN. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad por ‘riesgo elevado’ de ataques de grupos armados ilegales, incluyendo al ELN, en el departamento del Cesar.

En la alerta se destaca que durante el 2026 se han registrado múltiples ataques con “drones cargados de explosivos contra subestaciones policiales, instalaciones militares y otros puestos de las fuerzas de seguridad en el departamento de Cesar”.

Le interesa: Marco Rubio visitará Colombia para reunirse con Abelardo de la Espriella, esto se sabe

La Embajada recuerda que entre estos incidentes recientes se incluye:

Un ataque a la subestación policial de El Burro (Pailitas) en julio que dejó cinco agentes heridos.

en julio que dejó cinco agentes heridos. Un ataque en Curumaní/San Roque en agosto en el que murió un agente de policía.

en agosto en el que murió un agente de policía. Ataques con drones en el sur del departamento a finales de agosto en los que resultaron heridos varios soldados.

“Es posible que grupos armados ilegales lleven a cabo nuevos ataques con poca o ninguna advertencia contra estaciones de policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada en el departamento de Cesar”, advierte la Embajada.

Ante estos riesgos, la Embajada indica que es posible “es posible que el personal del gobierno estadounidense tenga restricciones para viajar a ciertas áreas del Departamento de Cesar”.

Le interesa: Gobernación del Cesar ofrece recompensa de $100 millones tras ataques con drones

Alerta previa

A principios de 2026, en marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta en la que pide a sus ciudadanos reconsiderar viajar a Colombia por cuenta de “crímenes, terrorismo, disturbios civiles, secuestros y desastres naturales”.

En esta alerta se pedía específicamente no viajar a:

Arauca.

Cauca (excluyendo Popayán).

Valle del Cauca (excluyendo Cali).

Norte de Santander.

La región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

En todos los casos se advierte que el llegar a estas regiones de Colombia implica riesgos por delincuencia, secuestros y conflictos entre grupos armados al igual que riesgos de detención.