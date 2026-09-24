¿Quién es Maricarmen, mujer de 87 años que desalojaron en Madrid, España? Subieron su renta un 275%

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, tiene 87 años y durante más de siete décadas hizo de un apartamento en el distrito de Retiro, en Madrid, su hogar. Este 23 de septiembre tuvo que abandonar la vivienda después de que se ejecutara un cuarto intento de desahucio, en medio de una disputa por el valor del alquiler que comenzó varios años atrás.

La mujer llevaba viviendo en el mismo inmueble desde 1956, cuando su padre suscribió el contrato de arrendamiento. Tras la muerte de sus progenitores, Maricarmen continuó ocupando la vivienda bajo las condiciones del contrato que había heredado.

¿Por qué aumentaron la renta de Maricarmen en Madrid?

El conflicto se agudizó después de que el edificio cambiara de propietario en 2018 y quedara en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, empresa dedicada a la adquisición y administración de activos inmobiliarios.

La compañía sostuvo que el contrato de Maricarmen ya no podía ser objeto de una nueva subrogación y reclamó un nuevo valor para el alquiler. De esta manera, la renta pasó de unos 500 euros mensuales a 1.650 euros, lo que representó un incremento del 275 %.

La cifra resultaba especialmente difícil de asumir para Maricarmen, quien recibe una pensión cercana a los 1.350 euros. Pese al conflicto, la mujer continuó pagando los aproximadamente 500 euros que venía abonando.

Incluso surgió una alternativa para cubrir la diferencia. Un donante anónimo manifestó su disposición a pagar el dinero que faltaba para completar el alquiler, pero, según explicó la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, la inmobiliaria no aceptó esa propuesta.

Maricarmen aplazó tres veces el desalojo

La orden de desahucio no se ejecutó inmediatamente. El primer intento tuvo lugar en octubre de 2025 y fue frenado por la movilización de vecinos y organizaciones que respaldaban a la mujer.

Posteriormente, se programaron nuevas fechas para el 3 y el 24 de junio de 2026. En ambos casos, el procedimiento terminó aplazándose.

El caso también llegó a instancias internacionales. El Comité de la ONU solicitó suspender el procedimiento mientras las autoridades garantizaban una alternativa habitacional para la mujer. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid denunció que esta petición no evitó que finalmente se ejecutara el desalojo.

¿Qué pasó durante el desahucio de Maricarmen?

Desde las primeras horas de este 23 de septiembre, vecinos y activistas se concentraron en los alrededores del edificio para intentar impedir la salida de Maricarmen.

La intervención policial comenzó durante la mañana. Según los reportes sobre el operativo, los agentes retiraron a las personas que bloqueaban el acceso al inmueble, en algunos casos utilizando gas pimienta.

Finalmente, poco después de la 1:00 de la tarde, Maricarmen salió del edificio en una camilla y fue trasladada en ambulancia a un hospital debido a su delicado estado de salud.

Por ahora, no se ha definido públicamente dónde residirá después de abandonar el apartamento en el que vivió durante más de 70 años.