EE.UU. condena narco colombiano a 30 años de cárcel por traficar droga por Costa Rica

Cuñado de Pedro orejas se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Foto: Getty Images( Thot )

Un colombiano fue condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos por liderar una organización que transportaba cocaína y marihuana desde la costa del Pacífico de Colombia hasta Costa Rica para posteriormente introducir la droga en EE.UU., informó el Departamento de Justicia.

Un jurado federal declaró culpable en enero pasado a Celso Navarro Díaz, de 65 años, por conspirar para traficar más de cinco kilogramos de cocaína en embarcaciones sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos y por conspirar para importar esa misma cantidad de droga al país.

Durante un juicio de cinco días, fiscales presentaron pruebas y testimonios que establecieron que Navarro Díaz dirigía desde Colombia una organización que trasladaba cargamentos de cocaína y marihuana con destino final en Estados Unidos.

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Las autoridades de Panamá, Colombia y la Guardia Costera estadounidense interceptaron, durante un periodo de dos años, cuatro embarcaciones vinculadas con las operaciones de la organización.

La investigación determinó además que Navarro Díaz utilizaba un lenguaje codificado para hablar sobre las operaciones de contrabando y posteriormente sobre los decomisos de tres de esas embarcaciones.

Previamente condenado

Navarro Díaz ya había sido condenado en Estados Unidos por conspirar para importar cocaína y se declaró culpable de ese delito en 2010 ante un tribunal federal del Distrito de Columbia.

La investigación estuvo a cargo del FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Guardia Costera, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Policía Nacional de Colombia.

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La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la oficina del agregado judicial estadounidense en Bogotá colaboraron con el Gobierno colombiano para lograr su detención y posterior extradición a Estados Unidos en septiembre de 2024.

El fiscal federal para el Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe, anunció la condena, impuesta por la jueza federal de distrito Virginia M. Hernández Covington.