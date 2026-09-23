Presidente de China inicia visita en Estados Unidos y se extiende pausa en guerra comercial

Tras la llegada de Xi Jinping a Washington, el Departamento del Tesoro confirmó que China y Estados Unidos extienden la tregua comercial hasta enero de 2027. (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

El presidente chino Xi Jinping llegó a Washington para una visita de Estado de tres días, con amplias discusiones sobre inteligencia artificial, Irán o comercio en la agenda, y ceremonias por todo lo alto.

El propio presidente Donald Trump recibió a Xi al pie del avión en la base Andrews, en las afueras de la capital, un gesto excepcional.

Cuando Trump visitó Pekín en mayo fue recibido por el vicepresidente chino.

Hace más de diez años que un líder chino no protagoniza una visita de Estado en la capital, y Trump lo ‘atenderá’ con un espectáculo aéreo militar y el tradicional saludo con 21 cañonazos.

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El banquete en la Casa Blanca, en la noche del jueves, promete reunir a la élite empresarial y política de Estados Unidos.

Pausa en la guerra comercial

El secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que Washington y Pekín acordaron una prórroga hasta enero de su tregua comercial, justo cuando Donald Trump recibía a Xi Jinping para una visita de Estado.

El secretario Scott Bessent afirmó que las dos mayores economías del mundo acordaron ampliar “la distensión económica entre los dos países que estaba previsto que terminara el 10 de noviembre. Esta se va a extender hasta el 10 de enero”.

Conversaciones presidenciales

Cuando los dos líderes se sienten para sus esperadas conversaciones, se enfrentarán a una serie de espinosos asuntos encabezados por los temores sobre el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial.

Pero, dado que China y Estados Unidos compiten por la supremacía en IA, hay pocas expectativas de que se alcance algún acuerdo para regular esta tecnología de rápido avance.

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En las conversaciones preliminares del domingo entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y su homólogo chino, He Lifeng, se abordó la creación de un canal de comunicación para las preocupaciones sobre la IA.

Choque republicano

La fastuosa bienvenida de Trump a Xi ha despertado críticas de los sectores más duros frente a China dentro de su propio partido, especialmente en medio de informes de que Pekín suministró a Irán información de inteligencia para ataques contra tropas estadounidenses.

“Nuestro comandante en jefe debe tener presente que su invitado es un dictador brutal, no elegido y opresivo”, declaró el senador republicano Roger Wicker, presidente del poderoso Comité de Servicios Armados del Senado.

“Los líderes de las dos principales potencias armamentísticas deben hablar”, replicó el secretario de Estado, Marco Rubio, ante periodistas.

El subsecretario de Prensa de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó a la cadena estadounidense Spectrum News: “El presidente está haciendo lo que es mejor para nuestros intereses nacionales en este caso”.

Una recepción atípica

Para Trump, la visita de Xi es también una oportunidad para centrarse en el lujo hacia el extranjero en lugar de en los problemas internos, donde el efecto de la guerra con Irán sobre los precios del combustible ha hecho que su índice de aprobación caiga en picado hasta mínimos históricos antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Los presidentes estadounidenses rara vez se desplazan al aeropuerto para recibir a líderes extranjeros, aunque Trump dio la bienvenida en la pista al presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el año pasado.

Se cree que las últimas recepciones de este tipo en Andrews -aparte de las visitas papales- fueron la bienvenida de John F. Kennedy al primer ministro británico Harold Macmillan en 1962 y la de Dwight D. Eisenhower al líder soviético Nikita Jrushchov en 1959.