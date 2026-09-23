Pereira prepara la demolición de 12 edificios de altura afectados por el terremoto

Pereira

Entre las estructuras priorizadas se encuentran el edificio Invico, la iglesia San Antonio María Claret, ubicada en el parque El Lago y otra edificación de 14 pisos localizada en el sector de la carrera Octava entre calles 21 y 22, además de otros inmuebles cuyos detalles están pendientes de confirmación oficial.

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A diferencia de otras construcciones que pueden ser desmontadas progresivamente con maquinaria, estas estructuras requieren procedimientos de mayor complejidad por su altura, peso, ubicación y cercanía con otras edificaciones que está en buen estado.

Uno de los casos más delicados es el del edificio Invico, donde se estima que permanecen cerca de 3.000 toneladas de estructura suspendidas en la parte superior. En la iglesia San Antonio María Claret, por su parte, la cúpula principal ubicada sobre el púlpito tendría un peso cercano a las mil toneladas.

“Necesitamos nosotros implosionar 12 infraestructuras dentro de las cuales está, por ejemplo, Invico y tenemos algunos conjuntos que tenemos que implosionar y eso es costosísimo. Tenemos en el momento ya varios miles de edificaciones que hay que demoler, pero pues tenemos una urgencia y es de demoler varias infraestructuras que son grandes y que, pues amenazan ruina como Invico”, expresó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

Demoliciones requieren trabajo especializado

La intervención deberá ser diseñada para conseguir una caída controlada de cada estructura y reducir al máximo posibles afectaciones sobre viviendas, establecimientos, vías y demás construcciones cercanas.

Para ello se contempla el uso de explosivos especializados, detonadores electrónicos y herramientas tecnológicas que permitan calcular previamente el comportamiento de cada edificio durante la demolición.

Antes de cualquier intervención también será necesario desarrollar una fase de preparación alrededor de las estructuras, definir perímetros de seguridad, revisar redes de servicios públicos y establecer los protocolos de evacuación y protección requeridos para cada sector.

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Aunque las 12 edificaciones ya están identificadas como estructuras que requieren este tipo de intervención, todavía se está a la espera de las confirmaciones y procedimientos correspondientes para poder comenzar lo antes posible con la preparación de las demoliciones.