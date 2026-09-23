Incendio de capa vegetal arrasó más de 20 hectáreas en Quinchía, Risaralda

Pereira

Cerca de 28 hectáreas de reserva natural, cobertura vegetal y cultivos campesinos fueron consumidas por un incendio de grandes proporciones en zona rural de Quinchía, Risaralda. La emergencia tardó tres días en ser controlada y, de acuerdo con habitantes del sector, existen indicios de que el fuego habría sido provocado.

La conflagración se presentó en un cerro ubicado en el sector de Opiramá, territorio de la comunidad Emberá La Cayana, donde las llamas se extendieron rápidamente en medio de las condiciones secas de la vegetación.

El fuego no solamente afectó la cobertura natural. Cultivos de familias campesinas también resultaron alcanzados, aumentando las pérdidas ocasionadas por una emergencia que comprometió aproximadamente 28 hectáreas.

Habitantes de la zona aseguran que manejan como hipótesis que el incendio habría sido iniciado de manera intencional. Según la versión entregada por representantes de la comunidad, se habría utilizado gasolina para generar las llamas y posteriormente una persona habría abandonado el lugar.

“La hipótesis es que pasaron por la zona, regaron gasolina y eso ocasionó un incendio acabando con muchas hectáreas de reserva y cultivos de los campesinos. Vamos a pedirle al Gobierno que nos colabore para volver a ver el cerro brillante y hermoso”, afirmó William Bartolo, miembro de la comunidad indígena La Cayana en Quinchía.

Sin embargo, esta versión corresponde por ahora a señalamientos de la comunidad y deberá ser establecida por las autoridades competentes dentro de las investigaciones sobre el origen de la conflagración.

Durante tres días, habitantes del territorio y el Cuerpo de Bomberos de Quinchía trabajaron para contener el avance del fuego hasta lograr controlar la emergencia.

Superada la fase más crítica, la preocupación se concentra ahora en la recuperación ambiental del cerro. La comunidad plantea adelantar procesos de reforestación y protección de las áreas afectadas, además de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de nuevos incendios.