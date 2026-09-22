Alcalde de Pereira rechaza las amenazas en contra de la periodista Ángela María Villegas

Pereira

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la investigación para establecer quién está detrás de las intimidaciones y amenazas en contra de la comunicadora y solicitó que se adopten las medidas necesarias para protegerla a ella y a su familia.

El pronunciamiento se conoce después de las amenazas recibidas por Villegas en medio de su ejercicio periodístico y de la cobertura y opiniones relacionadas con la emergencia que atraviesa Pereira después del terremoto del pasado 10 de agosto.

Salazar rechazó que las diferencias frente a una información publicada, una opinión o las críticas a la gestión de las instituciones puedan derivar en hostigamientos contra quienes ejercen el periodismo.

“Rechazo de forma total y sin matices las amenazas contra Ángela. En Pereira no se calla a nadie con miedo. Quién amenaza a una periodista no está discutiendo una gestión: está atentando contra la libertad de todos”, manifestó el alcalde.

El mandatario aseguró además que el periodismo no puede ser visto como un obstáculo dentro del proceso de recuperación de la ciudad y confirmó que solicitó la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“He pedido a las autoridades que investiguen con toda la fuerza de la ley y que se brinde la protección que ella y su familia necesitan. Esta ciudad renace con verdad, no con intimidación”, agregó.

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Desde la administración municipal señalaron que existe disposición para acompañar la activación de las medidas de protección que correspondan tanto para Ángela María Villegas como para su entorno familiar, mientras avanzan las investigaciones.

Las intimidaciones se conocen en un momento en el que la atención de la emergencia, las decisiones adoptadas después del terremoto y el proceso de reconstrucción de Pereira y Risaralda mantienen una amplia discusión y seguimiento por parte de los medios de comunicación y la ciudadanía.