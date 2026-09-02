El municipio de Guática en Risaralda ya presenta problemas por desabastecimiento de agua

Risaralda

La situación ya obligó a implementar medidas de racionamiento en algunas comunidades del municipio mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento de las fuentes que abastecen los diferentes acueductos.

Shadia López, funcionaria de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, explicó que se adelanta un seguimiento conjunto con Empresas Públicas de Risaralda para identificar cambios en los niveles de agua y anticiparse a posibles dificultades en otros municipios.

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Aunque por ahora Guática es el único municipio donde se reporta desabastecimiento, la preocupación está puesta en lo que pueda ocurrir durante los próximos meses si persisten las altas temperaturas que han superado los 33 grados en algunas localidades.

“Hay que ser muy conscientes de lo que estamos utilizando, tratar de disminuir el uso de agua en cantidades mínimas”, indicó Shadia López, funcionaria de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo.

El monitoreo de los acueductos permitirá establecer cuáles sistemas pueden presentar mayor vulnerabilidad y adoptar medidas antes de que las disminuciones de caudal comprometan el suministro para las comunidades.

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El escenario obliga además a mantener especial atención sobre las zonas rurales, donde algunos acueductos dependen directamente de pequeñas fuentes hídricas que pueden reaccionar con mayor rapidez a periodos prolongados de pocas lluvias y altas temperaturas.

Las autoridades departamentales continuarán haciendo seguimiento a los sistemas de abastecimiento, mientras Risaralda comienza a prepararse ante la posibilidad de que el racionamiento de agua pueda extenderse a otros municipios si las condiciones climáticas se mantienen.