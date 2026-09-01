Risaralda destina $4.000 millones para garantizar la cosecha cafetera tras el terremoto

Risaralda

La cosecha cafetera que está próxima a comenzar se convierte en una prioridad para Risaralda en medio de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La Gobernación anunció la destinación de $4.000 millones para atender las afectaciones que puedan poner en riesgo la temporada de recolección y garantizar las condiciones necesarias para que la actividad pueda desarrollarse en los 14 municipios del departamento.

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La cosecha representa un movimiento económico superior a $700.000 millones para Risaralda, pues se recolectan más de 450 mil sacos de café pergamino seco de 70 kilogramos y además el departamento tiene el reto de recibir a más de 35.000 recolectores que llegarán desde diferentes regiones del país.

“Vamos a iniciar dándole los materiales a través del comité departamental de cafeteros. $4.000 millones hemos destinado para atender esta emergencia y poder sacar adelante nuestra cosecha cafetera en los 14 municipios del departamento de Risaralda” expresó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa.

Los recursos serán destinados a la compra de materiales que serán entregados a través del Comité Departamental de Cafeteros, con el propósito de atender las necesidades generadas por el sismo y contribuir a que las zonas productoras puedan recibir a los recolectores.

La preocupación de las autoridades está especialmente relacionada con la infraestructura que resultó afectada y que es necesaria para garantizar la atención de los trabajadores durante la temporada.

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La llegada de los recolectores y el movimiento de la cosecha también dinamizan sectores como el transporte, el comercio, los servicios y la economía de las familias rurales, por lo que las autoridades consideran fundamental evitar que la emergencia termine afectando la temporada.