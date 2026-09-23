Así se entregarán los subsidios a las familias damnificadas por el terremoto en Risaralda

Risaralda

Las primeras familias de Risaralda afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto comenzarán a recibir el apoyo económico dispuesto por el Gobierno Nacional para contribuir temporalmente con sus gastos de vivienda. El proceso está dirigido a los hogares que cumplen con las condiciones establecidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y que fueron censadas por las alcaldías con fecha al 24 de agosto.

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Para acceder a este beneficio, el hogar debe de estar censado por la administración de cada municipio, estar incluido en el Registro Único de Damnificados correspondiente al sismo y además, la vivienda debe aparecer registrada como destruida o no habitable.

El dinero será entregado al que figure como beneficiario. En el proceso de pago, las familias habilitadas recibirán la información mediante un mensaje de texto de Apostar (SuperGIROS) o un mensaje de WhatsApp y deberán presentar su documento de identidad para reclamar el recurso. La UNGRD ha señalado que el apoyo corresponde a una ayuda temporal prevista durante tres meses y que el valor depende de la categoría del municipio.

“Ya tenemos acta de inicio del contrato con SuperGIROS para la dispersión y el pago de los auxilios económicos encaminados a la reconstrucción y reparación de los damnificados con ocasión del sismo del 10 de agosto. Ya se va a girar la orden de pago, allí se dará la orden a Fiduprevisora para que realice la transferencia de los recursos. Una vez los recursos los tenga SuperGIROS, ellos de manera inmediata procederán a la dispersión de dichos pagos”, indicó Sandra Henao, delegada del Gobernador de Risaralda.

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Pero hay una recomendación importante para las familias damnificadas: no entregar dinero, claves, códigos ni información bancaria a personas que ofrezcan supuestamente agilizar el pago. Las autoridades han reiterado el llamado a consultar únicamente los canales oficiales para conocer quiénes están habilitados y cuándo pueden reclamar el recurso.

La recomendación para los damnificados es conservar su documento de identidad, verificar que sus datos estén correctamente registrados y esperar la comunicación oficial sobre el pago.