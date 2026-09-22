Más de mil personas visitaron en Madrid, España la feria de Hecho en Risaralda

Pereira

Cerca de 1.500 personas pasaron por Expo 100% Colombia – Hecho en Risaralda, en Madrid, donde empresarios del departamento, varios de ellos afectados por el terremoto del 10 de agosto, buscan compradores y nuevas oportunidades comerciales en Europa.

La feria contó con 35 stands dedicados a productos y expresiones de Risaralda. Café, cacao, derivados del plátano, alimentos, emprendimientos, literatura y arte hicieron parte de la muestra que el departamento llevó hasta España.

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Entre las empresas participantes se encuentran Mokatan, Rosamía Café y Tradición, Sexto Café, Musa y Cacao Dalik, que durante la feria tuvieron la posibilidad de presentar sus productos directamente ante consumidores y potenciales contactos internacionales.

La presencia en Madrid cobra especial importancia después del terremoto. Algunos de los empresarios participantes tuvieron afectaciones en sus negocios y ahora buscan que estos escenarios internacionales les permitan recuperar ventas y encontrar nuevos mercados.

“Más que un evento, es una gran oportunidad para poder reactivarnos, reconstruir y levantarnos de nuevo después de este terremoto”, señaló Germán Alonso Preciado, de Mokatan.

Los visitantes no fueron únicamente colombianos residentes en España. Durante la jornada también llegaron personas de otras nacionalidades, entre ellas asistentes provenientes de México y Polonia, ampliando la exposición internacional de los productos.

La feria hace parte de la estrategia Hecho en Risaralda, acompañada por Fidatec, que busca conectar a los empresarios del departamento con nuevos públicos y generar oportunidades de comercialización fuera de Colombia.

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En medio de la reconstrucción económica que enfrenta Risaralda, la apuesta es que la participación en Madrid vaya más allá de la exhibición: que los contactos realizados durante la feria puedan traducirse en compradores, alianzas y negocios para las empresas del departamento.