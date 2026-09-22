Vendedores informales afectados por terremoto buscan recuperar ingresos con apoyo Alcaldía Pereira

Pereira

Para muchos vendedores ambulantes de Pereira, la comercialización de sus productos en las calles representa su principal fuente de ingresos. Sin embargo, las dificultades económicas derivadas del sismo han puesto en riesgo la estabilidad de numerosas familias que dependen de esta actividad.

Lea también: Un policía, un artista callejero y una canción terminaron conquistando las redes sociales en Pereira.

Con el propósito de identificar a esta población y brindarles alternativas de recuperación, la Alcaldía de Pereira adelantó una jornada de caracterización en la Plaza de Bolívar, dirigida a comerciantes de Vive 100 y Bon Ice que no hacen parte del registro oficial de vendedores informales.

“Fueron muchas las familias damnificadas y nosotros estamos desde la administración avanzando con ayudas en la medida de lo posible. Los recursos son escasos y, pues, vamos a ayudar hasta donde nos alcance. Hay un sector muy golpeado y que además es muy vulnerable, que son los vendedores ambulantes”, indicó Mauricio Salazar, alcalde de Pereira.

En total, fueron identificadas 127 personas, de las cuales 68 son adultos mayores de 60 años y nueve están en condición de discapacidad. La información recopilada será revisada por la Administración Municipal para establecer quiénes cumplen los requisitos para recibir un apoyo económico de un millón de pesos, destinado a fortalecer sus negocios y adquirir mercancía.

“Esta ayuda me va a impulsar mucho y no solo a mí; agradecer por todos los vendedores de Vive 100 porque, así como yo, este es nuestro recurso para salir adelante”, expresó Luis Fernando Chávez, vendedor de Vive 100.

Foto: Alcaldía de Pereira. Ampliar Foto: Alcaldía de Pereira. Cerrar

Durante la jornada, los vendedores también accedieron a servicios de salud mediante una brigada de tamizaje y recibieron refrigerios. Para algunos de ellos, el respaldo representa una oportunidad para continuar trabajando y recuperar parte de los ingresos que les permiten cubrir sus necesidades básicas.

Le interesa: Pereira destinará más de $40.000 millones para generar 5.000 empleos temporales.

La Alcaldía señaló que continuará implementando acciones dirigidas a los sectores más vulnerables de la economía popular, como parte de la estrategia Pereira Renace y del proceso de recuperación de la ciudad tras el terremoto.