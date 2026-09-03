Retienen en Pereira a hombre buscado por Interpol y requerido en Brasil

Pereira

Un ciudadano señalado de tener conexiones con estructuras criminales de Colombia y Brasil fue retenido en Pereira durante la Operación Redentor. Se trata de Steven Soto, quien era requerido por las autoridades brasileñas mediante una Notificación Roja de Interpol por los delitos de usura pecuniaria, blanqueo de capitales y asociación criminal.

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Según la investigación, Soto estaría vinculado a actividades de préstamos clandestinos bajo la modalidad conocida como “gota a gota internacional” y se habría movilizado entre Perú, Colombia y Brasil.

Las autoridades también investigan sus presuntos vínculos con integrantes de ‘La Cordillera’ y miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las principales organizaciones criminales de Brasil.

“Una persona que viajaba entre Perú, Colombia y Brasil, con una línea de “gota a gota” y préstamos internacionales de la estructura criminal de la cordillera y aliado a varios cabecillas estructurales de la organización”, expresó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que el hombre habría tenido contacto con presuntos cabecillas de ‘La Cordillera’ y que estaría desarrollando actividades ilícitas en Pereira, Armenia y otros lugares de Sudamérica. En la operación participaron organismos nacionales e internacionales, entre ellos Interpol, el U.S. Marshals Service, el FBI y Homeland Security.

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Tras su retención, Soto fue puesto a disposición de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanza el procedimiento correspondiente y se espera la documentación que deberá ser enviada por vía diplomática desde Brasil para continuar con el trámite judicial.