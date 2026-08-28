Presidente anuncia subsidios, materiales y fondo de reconstrucción para Pereira tras el terremoto

Pereira

El presidente Abelardo de la Espriella entregó un nuevo paquete de anuncios para avanzar en la atención de las familias afectadas y poner en marcha la reconstrucción de Pereira y Risaralda.

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Uno de los principales anuncios tiene que ver con las ayudas económicas para los damnificados. El Gobierno Nacional informó que a partir del próximo 31 de agosto comenzará el desembolso de subsidios de $1.050.000 mensuales por familia, durante tres meses. De esta manera, cada hogar beneficiario recibirá inicialmente $3.150.000. Para los propietarios de viviendas que quedaron destruidas, este apoyo podrá extenderse por tres meses adicionales.

Pereira también tendrá un papel estratégico en la recuperación del Eje Cafetero. El presidente anunció que la ciudad será la sede del fondo operativo del plan de reconstrucción, desde donde se coordinarán las acciones con las aseguradoras y el denominado Fondo Milagro para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

A esto se suma la llegada de toneladas de materiales de construcción, que serán destinadas a iniciar las obras de reconstrucción en Pereira y otros sectores afectados de Risaralda. La apuesta del Gobierno es pasar progresivamente de la atención de la emergencia a la recuperación de viviendas y la infraestructura afectada.

Otro de los anuncios busca garantizar que ninguna familia que haya resultado damnificada quede por fuera de las ayudas por no haber alcanzado a realizar el registro. El Registro Único de Damnificados permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre, ampliando así el plazo para que las personas afectadas puedan completar este proceso.

En materia educativa, el presidente confirmó que las clases se retomarán este lunes 31 de agosto, combinando presencialidad y virtualidad de acuerdo con las condiciones de seguridad y habitabilidad de cada institución educativa.

Los estudiantes también hacen parte de las medidas anunciadas. Más de 5.000 estudiantes de Risaralda tendrán alivios en sus obligaciones con el Icetex, una medida que busca que las familias puedan concentrar sus esfuerzos económicos en la recuperación de sus hogares mientras avanza la reconstrucción.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que el Gobierno mantendrá el trabajo permanente para atender las consecuencias del terremoto y convocó a los ministros a trabajar de manera articulada y sin pausa para acelerar la recuperación.

“Los colombianos estamos hechos de otro material, unidos lo vamos a lograr”, afirmó el presidente, quien insistió en que la reconstrucción será un esfuerzo conjunto y manifestó su expectativa de que las familias puedan regresar nuevamente a sus hogares.

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La visita dejó así nuevos compromisos para Pereira y Risaralda, mientras continúa el proceso de recuperación de un departamento que, casi tres semanas después del terremoto, todavía enfrenta importantes desafíos en vivienda, educación, infraestructura y atención a las familias damnificadas.