Policía refuerza seguridad en el centro de Pereira ante intentos de hurto a comercios afectados

Pereira

La emergencia que enfrenta Pereira también está siendo aprovechada por delincuentes para intentar ingresar a establecimientos comerciales que permanecen vulnerables, especialmente en el centro de la ciudad.

Ante esta situación, la Policía mantiene su presencia y adelanta labores de investigación para identificar y capturar a los responsables.

Lea también: Delincuentes estarían haciéndose pasar por rescatistas para saquear estructuras dañadas en Pereira.

En las últimas horas, dos hombres fueron capturados cuando, al parecer, intentaban ingresar a una entidad bancaria ubicada en el centro de Pereira, en una edificación que presenta riesgo de colapso tras las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos, uno de nacionalidad colombiana y otro venezolana, habrían ingresado al inmueble con la intención de cometer un hurto y, presuntamente, llegar hasta la caja fuerte de la entidad.

“La rápida reacción logró identificar cómo los delincuentes habían usado la casa contigua para esconderse durante la noche y pretendían llegar a la caja fuerte”, el coronel Óscar Ochoa, comandante de la policía metropolitana de Pereira.

La rápida reacción de los uniformados permitió interceptarlos antes de que lograran concretar el robo. Los dos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su responsabilidad en los hechos.

Le interesa: Policía refuerza la seguridad en Pereira y extiende su presencia a zonas rurales tras la emergencia.

La Policía informó que mantiene un dispositivo especial en las zonas comerciales y en los sectores donde existen edificaciones afectadas, con vigilancia permanente y labores de investigación para evitar que la emergencia sea utilizada por los delincuentes para afectar nuevamente a comerciantes y ciudadanos.