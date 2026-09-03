Megabús da otro paso hacia la normalidad: amplía rutas en Pereira y Dosquebradas

Risaralda

La recuperación del servicio de Megabús dio un nuevo paso este jueves 3 de septiembre luego de la contingencia generada por el terremoto del 10 de agosto. El sistema pondrá en marcha la segunda fase de su plan de recuperación, con la extensión de la Ruta 1 hasta Dosquebradas y la entrada en funcionamiento de la Ruta 3 para facilitar el acceso al centro de Pereira.

La Ruta 1 ampliará su recorrido desde El Viajero hasta el Intercambiador de Dosquebradas utilizando buses articulados. Desde allí, los pasajeros podrán hacer transbordo hacia las rutas alimentadoras que conectan con diferentes sectores del municipio.

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Con esta modificación también volverán a funcionar para recaudo, ascenso y descenso de pasajeros las estaciones ubicadas sobre la Avenida 30 de Agosto y en Dosquebradas.

El director de Operaciones de Megabús, Juan Gabriel Londoño Osorio, indicó que el sistema ya está movilizando alrededor de 40.000 pasajeros en un día y que la ampliación busca facilitar el regreso de más personas a sus lugares de trabajo y contribuir a la reactivación económica.

La otra modificación importante será la Ruta 3, diseñada para reducir las caminatas que actualmente deben realizar quienes necesitan ingresar al centro de Pereira.

Los pasajeros viajarán en articulado desde El Viajero hasta la calle 21, en inmediaciones del Parque Olaya. Allí deberán hacer transbordo a una buseta alimentadora que realizará un recorrido circular por el centro.

Para esta ruta estarán habilitadas para recaudo las estaciones Victoria, Libertad, Viaducto, Central y El Lago. Sin embargo, debido a que el trayecto será atendido con alimentadores, el ascenso y descenso se hará frente a estas estaciones y en los paraderos autorizados de la Universidad Área Andina y la calle 24 entre carreras 11 y 12.

“Primero es para generar conexión y reactivación económica, nuestros usuarios manifiestan que les toca dar unos trayectos muy largos desde el Parque Olaya hasta la zona céntrica. Vamos a tener mejor cobertura, vamos a tener más frecuencias, más trayectos y así prestar un mejor servicio”, expresó El director de Operaciones de Megabús, Juan Gabriel Londoño Osorio.

La recuperación del sistema todavía no será completa. La Ruta 2 continuará suspendida porque su recorrido habitual atraviesa sectores de las carreras Séptima y Octava y otros puntos del centro donde permanecen estructuras afectadas por el terremoto.

Megabús señaló que mientras existan riesgos de colapso en estos corredores no se autorizará el regreso de la ruta, por lo que su reactivación dependerá de las condiciones de seguridad que determinen las autoridades.

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Con esta segunda fase, el sistema busca recuperar gradualmente la conectividad entre Pereira y Dosquebradas, acercar nuevamente a los pasajeros al centro y ampliar las alternativas de transporte mientras avanzan las demoliciones e intervenciones en las zonas afectadas por el sismo.