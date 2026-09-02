Capturan en Pereira a señalado cabecilla financiero del Clan del Golfo buscado por Interpol

Pereira

Un hombre que aparentemente intentaba mantener un bajo perfil en el Eje Cafetero, donde estaría vinculado con préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, fue capturado en Pereira. Las autoridades aseguran que detrás de esta actividad estaría un presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo en Antioquia.

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Se trata de Julián Mauricio Calambas, alias ‘Sebastián’, de 30 años, que fue localizado por el Bloque de Búsqueda en inmediaciones del parque Olaya Herrera, en el centro de Pereira, después de labores de seguimiento e inteligencia.

Contra Calambas existía una orden judicial expedida dentro de una investigación de la Fiscalía 149 Especializada de Antioquia por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Además, según la información entregada por las autoridades, figuraba con circular azul de Interpol.

Lo señalan de manejar finanzas del Clan del Golfo

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, alias ‘Sebastián’ presuntamente hizo parte de la subestructura ‘Julio César Vargas Torres’, perteneciente al Bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

Allí habría desempeñado funciones como cabecilla financiero en los municipios antioqueños de Don Matías y Santa Rosa de Osos, antes de abandonar ese departamento.

“Fue capturado por Circular Azul y vinculado a los delitos de concierto para delinquir agravada, además de otros delitos a los cuales tiene que afrontar a la justicia. Esta persona, bajo la fachada en Pereira, se estaba vinculando como prestamista y ”gota a gota", pero un trabajo de inteligencia y policía judicial permitió la captura de este delincuente”, señaló el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

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Las autoridades sostienen que posteriormente habría comenzado a movilizarse entre Pereira y Armenia. En esta zona, presuntamente se habría dedicado a realizar préstamos informales de dinero mediante la modalidad conocida como “gota a gota”.

De acuerdo con el balance oficial, cerca de 20 personas buscadas por la justicia han sido ubicadas y puestas a disposición de las autoridades mediante estas labores y mecanismos de cooperación internacional.