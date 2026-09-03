“Él único líder de la oposición es Petro”: Andrea Petro

Andrea Petro, una de las hijas del presidente Gustavo Petro, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar sobre su libro en el que va a reflejar diversos temas de su familia, de cómo vivió los cuatro años en los que su papá fue presidente, su testimonio frente al caso de Nicolás Petro y más.

En principio inició diciendo que aunque cuenta muchos secretos del Gobierno, esto no se trató de haber guardado silencio sobre algunos hechos que se han pasado durante la presidencia. “Sencillamente esto es una autobiografía romantizada, pues va a ser en forma de novela de mi vida. Entonces no solamente son los últimos cuatro años, sino son desde que nací”, dijo.

Incluso dijo que pese a que todos creen que su vida es llena de privilegios, asegura que no es así o no es cómo lo imaginan. “No he estado siempre en el privilegio, el privilegio me ha traído y me ha llevado muchísimos problemas personales”.

No obstante, subraya que su libro es para contar su historia y su punto de vista de varios temas, para contar lo que ha tenido que vivir, sufrir, reír, llorar y los diferentes acontecimientos que han ocurrido en torno a ella.

“Está realmente focalizada en mi vida personal, obviamente están muchos personajes que las personas ya conocen, como mi mamá, mi papá, algunos de mis hermanos, pero esta historia va a estar relatada en dos tonos”.

¿Cuál es su relación actual con su papá?

“Yo ahorita, por razones personales y realmente entre la relación de padre e hija, me aleje un poco de él. No solamente me ha alejado de él, sino de otros miembros de mi familia. Por diversas circunstancias, lejos de lo que la gente ha tratado de manipular y decir que es porque el presidente que hizo eso, que hizo aquello, no tiene nada que ver con la figura pública y política que él representa. Es algo muy personal entre él y yo, digamos que hubo algunas tensiones durante años”, dijo explicando que se trata de un modo de protección que tiene y que ha manejado a través de su vida.

¿Qué ha sido lo que la ha hecho más feliz de recuperar después de que su papá sale del Gobierno?

“Todo mundo piensa que yo volví a mi vida de antes, que todo es normal, y no, en realidad no ha tenido mayor impacto sobre mi vida. Hay un antes y un después de la presidencia, el cual, pues mi vida personal y profesional y en todos los aspectos, ha estado impactada de todas las maneras y de manera muy negativa”, dijo.

Incluso, reveló que la presidencia de su padre no la ayudó sino que al contrario, influyó a su vida se volviera un caos total.

“Es algo que yo voy a hablar y voy a decir durante el libro, es el segundo tomo, son los últimos cuatro años. Soy una persona muy directa, muy sincera, y quiero que la gente sepa mi vida, sepa las cosas también, las consecuencias, pero mi vida, hasta el momento, no hay diferencias entre antes y después de la presidencia”, afirmó, detallando que sigue con el mismo número de escoltas, con la misma “violencia mediática de redes sociales”.

¿Cómo fue esa relación con sus hermanos y con Verónica Alcocer?

Andrea contó que en cuanto a sus hermanos, hace mucho tomó distancia de ellos, y que pese a que han tenido intentos de volver a unirse, por situaciones geográficas y también de edades diferentes ha sido muy difícil.

“Lo que corresponde a Verónica, pues la verdad, yo saben, te hablo de mi punto de vista, lo que a mí me compete durante los cuatro años, yo casi ni la vi, casi ni la traté. Tuvimos diferencias que nunca entendí, que traté de comunicar, verbalizar, pero igual, de todas maneras, ella ya no estaba ahí y no traté de tener relaciones con ellas de ninguna índole.

¿Cómo es su relación con Nicolás Petro?

“No hay ningún tipo de relación desde que él se metió en ese proceso legal, también me he alejado por no estar vinculada en ese tipo de cosas, por diversas personas externas me alejé completamente de él, de todas maneras ya no había vínculo ni comunicación directa con él porque había otras personas que intervenían en ello, entonces no había nada fluido ni transparente y yo decidí por mí misma alejarme y esperar que ya un tiempo, cuando ya no seamos familia presidencial y que los ánimos se bajen un poquito, ya poder tener ciertas conversaciones con él, pero por el momento no veo que sea viable”, enfatizó.

Gustavo Petro

En cuanto a su padre, destacó que “él es muy transparente, él no sabe verbalizar muy bien las cosas, pero algo que ha sido es muy sincero y muy transparente, él siempre ha sacrificado toda su vida y hasta su propia familia por estar defendiendo al pueblo y los valores y las convenciones que él siempre ha estado peleando, él siempre ha sido muy real en eso”.

¿Qué piensa de la polarización?

Sobre la polarización del país, expresó preocupación por la situación actual con el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Colombia ya era un país extremadamente polarizado y se trataba justamente de educar a las personas para poder centrarse, para buscar un justo medio y que la gente no se empodere violentamente con palabras, con actos o con diferentes circunstancias porque vehiculan la desinformación, ya está el odio que pasa por encima de cualquier cosa ética o acto ético (...) y ahora temo que con este Gobierno no vayan a mejorar las cosas, porque los argumentos y las diferentes políticas que se están eligiendo son justamente para polarizar aún más el país”, dijo.

Aunque dijo que no sabe cuál es la solución de esta problemática, resaltó que es más importante que esto termine lo más pronto posible para poder proteger nuestras futuras generaciones.

No obstante, destacó que “eligiendo este tipo de gobiernos no va a ser posible cambiar”, por lo que alertó a que los colombianos van a tener que ser muchísimo más inteligentes y pensar qué es lo que realmente es lo que queremos para nuestros hijos".

¿Ve en el futuro a su papá sentado como líder de la oposición?

La hija del exmandatario fue enfática en señalar que “el único líder de la oposición es Petro, no hay otro líder de la oposición”, y según dijo, pese a que han tratado de poner otras figuras políticas que en su momento tuvieron alguna relevancia y una importancia, la realidad es que el único es su padre.

“A él le toca dejar su vocería porque realmente todavía hay millones de personas que siguen creyendo en él, en su proyecto político y él va a seguir queriendo y creciendo ese proyecto con los jóvenes, pero en un momento él va a dejar las banderas, obviamente”, detalló.

Y recalcó que “en ese momento ya no será necesario porque siempre va a ser una persona central en la oposición. Es el único líder que hay en conjunto con otros líderes, pero el dirigente de la oposición siempre va a ser Gustavo Petro”.