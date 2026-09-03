Colombia se prepara para el auge de los data centers impulsado por la inteligencia artificial

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial está aumentando la demanda de infraestructura tecnológica en Colombia y abre una oportunidad para que el país atraiga nuevas inversiones y fortalezca su competitividad digital.

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Según proyecciones de Arizton, el mercado colombiano de data centers podría pasar de aproximadamente USD 450 millones en 2025 a USD 1.450 millones en 2031, lo que representaría más del triple de su tamaño actual y una tasa de crecimiento anual compuesta estimada en 21,46 %.

Actualmente, Colombia cuenta con alrededor de 25 centros de datos en operación y nueve instalaciones próximas, en un escenario marcado por el crecimiento de la nube, el comercio electrónico, los servicios financieros digitales, la analítica avanzada y las aplicaciones de inteligencia artificial.

Para la Asociación Colombiana de Data Centers (ACOLDC), este crecimiento requiere decisiones estratégicas que permitan convertir el potencial tecnológico en inversión, empleo especializado y desarrollo económico.

La organización identifica cinco prioridades: garantizar energía disponible, confiable y competitiva; fortalecer la conectividad y las redes de fibra; avanzar en sostenibilidad y eficiencia energética e hídrica; formar talento especializado; y establecer una regulación clara y previsible.

“Colombia no puede limitarse a observar el auge de la inteligencia artificial: debe construir las condiciones para liderarlo”, afirmó Carolina Cortés, socia fundadora y tesorera de ACOLDC.

En este contexto, la asociación trabaja en una hoja de ruta sectorial junto con operadores, proveedores, inversionistas, universidades, expertos y autoridades para identificar obstáculos y definir acciones que permitan impulsar nuevos proyectos.