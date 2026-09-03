La minería podría atraer $4,7 billones y US$350 millones anuales para exploración

Después de cuatro años marcados por un fuerte incremento de la actividadregulatoria, las restricciones y la incertidumbre que llevaron al sector a unadelas mayores crisis de su historia en materia económicay de inversión, la minería colombiana busca iniciar una nueva etapa y volvera ser un motor de crecimiento para el país y sus territorios.

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Durante la instalación del Congreso Nacional de Minería, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería(ACM), destacó que, pese a las dificultades recientes, el sector se mantiene en pie y hoy existen condiciones para revertir la situación: unmundo que demanda cada vez más minerales, un respaldo ciudadano creciente hacia la actividad, un potencial geológico reconocido y aún inexplorado el 97% del territorio permanece y un nuevo Gobierno Nacional con la oportunidad de acoger la inversión.

“Fueron cuatroaños en los que el sector enfrentódecisiones que hicieron más difícil invertir, explorar y desarrollar nuevos proyectos. Hoy tenemos la oportunidad de retomarel camino y recuperar la capacidad de la minería de aportar al crecimiento del país y de las regiones”, afirmó Nariño.

Para la ACM, aprovechar ese momento exige darle a la minería un tratamiento estratégico y tomar la decisión de ser un país minero. Esto implica ajustar condiciones heredadas del pasado y equilibrar la balanza frente a los países que compiten por la misma inversión, a través de un ordenamiento jurídico equilibrado, un sistema fiscal competitivo, una institucionalidad minero-ambiental eficiente y la eliminación de los costos ocultos que hoy generan inequidades y dificultan el desarrollo de los proyectos.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gremio, avanzar en estas condiciones podría destrabar $4,7 billones de dólares para la construcción de minas, atraer $350 millones de dólares anuales para exploración y llevar al sector a un crecimiento sostenido de hasta un 10 %. anual. Convertirese potencial en realidad permitiría que la minería vuelva a jugar un papel estratégico en la economía nacional y aporte mayores niveles de inversión, empleo, encadenamientos productivos y desarrollo para los territorios.

“Ser un país minero no es solamente tener minerales bajo tierra. Es tomar la decisiónde desarrollar ese potencial y crear las condiciones para que la inversión, el empleo y el crecimiento que puede generar lleguen efectivamente a Colombia y a sus regiones”, aseguró Nariño.

En la instalación del Congreso Nacional de Minería, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, indicó que “Colombia tiene una oportunidad histórica: convertir su riqueza minera en desarrollo sostenible, empleo formal y confianza para los territorios. Por eso, desde el Gobierno nacional hacemos un llamado a todos los actores del sector a trabajar juntos, con decisión y corresponsabilidad, para impulsar una minería formal, responsable y regenerativa; una minería que cuide el agua, respete a las comunidades, combata la ilegalidad y le permita al país aportar, con orgullo y visión de futuro, los minerales que demandan la transición energética y el desarrollo del mundo”.

ElCongresoNacionaldeMinería2026continuaráeste4deseptiembrecon una agenda centrada en cómo atraer el capital de inversión por el que compite la región, la decisión de Colombia de ser un país minero y las condiciones de política pública necesarias para desarrollar ese potencial.