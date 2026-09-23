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Hay más de 50 millones de personas en esclavitud moderna, colombianos son víctimas: Theresa May

En medio de la agenda de la Concordia Annual Summit, la exprimera ministra Theresa May habló en Dos Puntos de Caracol Radio sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta el mundo, entre ellos la situación geopolítica, la migración, la trata de personas y la esclavitud moderna.

May aseguró que los cambios políticos y los conflictos internacionales generan preocupación, pero explicó que actualmente concentra buena parte de su trabajo en una problemática.

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