Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 sep 2026 Actualizado 21:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Dos PuntosDos PuntosDos Puntos

Hay más de 50 millones de personas en esclavitud moderna, colombianos son víctimas: Theresa May

La exprimera ministra británica Theresa May, advirtió sobre las distintas formas de explotación y mencionó casos de personas de Colombia y otros países que habrían sido atraídas con falsas ofertas de trabajo en Rusia.

Hay más de 50 millones de personas en esclavitud moderna, colombianos son víctimas: Theresa May

Hay más de 50 millones de personas en esclavitud moderna, colombianos son víctimas: Theresa May

00:00:0008:21:45
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En medio de la agenda de la Concordia Annual Summit, la exprimera ministra Theresa May habló en Dos Puntos de Caracol Radio sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta el mundo, entre ellos la situación geopolítica, la migración, la trata de personas y la esclavitud moderna.

May aseguró que los cambios políticos y los conflictos internacionales generan preocupación, pero explicó que actualmente concentra buena parte de su trabajo en una problemática.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0008:21:45
Descargar
Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado