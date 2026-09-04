¿Cómo va a reconstrucción del Chocó tras el terremoto? Habla la gobernadora Nubia Córdoba
Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, conversó con Dos Puntos acerca de su gestión al frente del departamento en medio de la emergencia tras el terremoto del 10 de agosto.
¿Cómo va a reconstrucción del Chocó tras el terremoto? Habla la gobernadora Nubia Córdoba
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...