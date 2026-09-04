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04 sep 2026 Actualizado 21:52

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¿Cómo va a reconstrucción del Chocó tras el terremoto? Habla la gobernadora Nubia Córdoba

Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, conversó con Dos Puntos acerca de su gestión al frente del departamento en medio de la emergencia tras el terremoto del 10 de agosto.

¿Cómo va a reconstrucción del Chocó tras el terremoto? Habla la gobernadora Nubia Córdoba

¿Cómo va a reconstrucción del Chocó tras el terremoto? Habla la gobernadora Nubia Córdoba

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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