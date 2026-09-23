Gerente de Hitachi descarta un apagón en Colombia por El Niño si se fortalece la red eléctrica

En el marco del Congreso de Andesco 2026 en Cartagena, el sector energético debate los retos que impone el fenómeno de El Niño y el estado de la infraestructura eléctrica en el país. En Dos Puntos, Javier Ricardo Ruiz, gerente general de Hitachi Energy de Colombia, anunció una millonaria inversión destinada a modernizar su producción local.

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Ante los posibles racionamientos de energía debido al fuerte fenómeno de El Niño, Ruiz se mostró optimista, pero enfatizó la necesidad de realizar mejores estructuras en la infraestructura. “Yo creo que el sistema nuestro es tan robusto que no hay una condición de esa naturaleza sin que hagamos algunos pasos adicionales”.

Para evitar este escenario crítico, señaló que el principal reto será “flexibilizar la red con algunos elementos que nuestra compañía provee (...), pero también fortalecer ese sistema de red que tenemos e incorporar algunos elementos de digitalización”. Según el directivo, estos tres elementos son claves en la coyuntura actual.

Agregó que también se requieren inversiones importantes para robustecer el sistema a través del almacenamiento de energía. “Esto no lo hacemos solamente nosotros como socios tecnológicos, sino que necesitamos también de todos los sectores para que el progreso de la red sea evidente”.

Inversión de 80 millones de dólares en Risaralda

Entre los anuncios destacados, estuvo el plan de inversión de Hitachi Energy en el departamento de Risaralda. “En Colombia estamos invirtiendo más de 80 millones de dólares en nuestra fábrica de transformadores en Pereira. Esa inversión incorpora modernizar la infraestructura física, pero también modernizar las máquinas que tiene nuestra fábrica”, reveló.

Esta inversión tendrá un impacto directo en el empleo de la región: “Vamos a poder duplicar la capacidad y eh vamos a invertir en una posibilidad de extensión de nuestros colaboradores hasta en 150 personas”.

Ruiz explicó que los antiguos transformadores de las décadas de los 70 y 80 han dado paso a equipos modernos y con mayores garantías de abastecimiento. “El transformador es un equipo fundamental en todo este sistema de la red eléctrica. Nosotros lo que hemos hecho es incorporar elementos de digitalización. Hemos vuelto inteligente ese activo fundamental”, explicó.

Además de la digitalización, subrayó que la sostenibilidad ambiental es un pilar en la producción de su planta ubicada en Dosquebradas, Risaralda. “Hemos incorporado, por ejemplo, aceite vegetal para que estemos en línea con la sostenibilidad”, señaló.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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