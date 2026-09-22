Gobierno radicará ley antitrámites en 45 días para destrabar la inversión en regiones: MinComercio

En el marco de la Concordia Annual Summit, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunció las principales apuestas del Gobierno Nacional para reactivar la economía y devolver la confianza a los inversionistas extranjeros.

Entre los anuncios más relevantes está la presentación, en un plazo estimado de 45 días, de un proyecto de ley antitrámites en el Congreso de la República.

Según explicó, esta iniciativa busca eliminar las barreras burocráticas que frenan el desarrollo de proyectos en sectores clave como la construcción y el comercio.

El ministro Amín fue enfático en señalar las dificultades que enfrentan los empresarios del país: “Mire, lo más importante es trabajar en la confianza inversionista. Presentamos una ley antitrámites que simplifica la vida de los inversionistas en nuestro país. Pero el presidente lo ha dicho públicamente, cero tolerancia a la corrupción. Vamos a trabajar muy duro para que la tramitología no se vuelva un problema en nuestro país”.

De acuerdo con las declaraciones del ministro, la excesiva tramitología paraliza los capitales. Detalló que actualmente la obtención de una licencia de construcción puede tardar seis meses y se suman otros tres meses para lograr la conexión de servicios públicos.

“La plata a veces se queda en los bancos, en los fondos y no sale a flote porque no hay garantías”, señaló.

El objetivo del Gobierno es que los recursos no se concentren en las principales capitales del país: “Vamos a trabajar para que esa inversión, que es lo más importante, llegue a las regiones estos próximos 4 años. Que no se nos quede en Bogotá, Medellín y Cali, que llegue a la Colombia profunda, a las regiones de nuestro país; será un gran reto de todos nosotros”, aseguró.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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