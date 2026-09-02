Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 sep 2026 Actualizado 20:01

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Policía Nacional y Alcaldía de Medellín rindieron homenaje al general Valdemar Franklin

Familiares del oficial recibieron la estatuilla “Edificadores de Paz” como reconocimiento a su servicio y sacrificio por Colombia.

Foto: Cortesía Policía Nacional

Foto: Cortesía Policía Nacional

Foto: Cortesía Policía Nacional

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín, Antioquia

La Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín rindieron homenaje a la memoria del general Valdemar Franklin Quintero, asesinado en 1989 por integrantes del Cartel de Medellín, en medio de su lucha contra las estructuras criminales y su defensa de la legalidad.

La ceremonia reunió a autoridades civiles y policiales, familiares del oficial y representantes de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, en un acto de memoria y dignificación de quien entregó su vida al servicio de los colombianos.

Durante el homenaje, los familiares del brigadier general recibieron la estatuilla “Edificadores de Paz”, una distinción con la que la Policía reconoce a sus integrantes y familias víctimas en el cumplimiento del deber.

Un legado que permanece

La institución destacó que mantener viva la memoria de los policías asesinados durante el ejercicio de sus funciones constituye un deber del Estado y un compromiso con sus familias y con las nuevas generaciones.

Más información

La estatuilla representa de manera simbólica a un policía que protege a Colombia y a sus habitantes. Sus formas evocan valores como el amparo, la solidaridad, la convivencia y la esperanza, mientras que el lema institucional “Dios y Patria” exalta el compromiso de quienes han jurado servir al país.

Para la Policía Nacional, la trayectoria de Valdemar Franklin Quintero continúa siendo un referente de valentía, integridad y defensa del orden constitucional, especialmente frente a las amenazas de las organizaciones criminales. Con este acto, la institución reiteró su compromiso con la memoria histórica y con el acompañamiento a las familias de los policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir