Policía Nacional y Alcaldía de Medellín rindieron homenaje al general Valdemar Franklin

Medellín, Antioquia

La Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín rindieron homenaje a la memoria del general Valdemar Franklin Quintero, asesinado en 1989 por integrantes del Cartel de Medellín, en medio de su lucha contra las estructuras criminales y su defensa de la legalidad.

La ceremonia reunió a autoridades civiles y policiales, familiares del oficial y representantes de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, en un acto de memoria y dignificación de quien entregó su vida al servicio de los colombianos.

Durante el homenaje, los familiares del brigadier general recibieron la estatuilla “Edificadores de Paz”, una distinción con la que la Policía reconoce a sus integrantes y familias víctimas en el cumplimiento del deber.

Un legado que permanece

La institución destacó que mantener viva la memoria de los policías asesinados durante el ejercicio de sus funciones constituye un deber del Estado y un compromiso con sus familias y con las nuevas generaciones.

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La estatuilla representa de manera simbólica a un policía que protege a Colombia y a sus habitantes. Sus formas evocan valores como el amparo, la solidaridad, la convivencia y la esperanza, mientras que el lema institucional “Dios y Patria” exalta el compromiso de quienes han jurado servir al país.

Para la Policía Nacional, la trayectoria de Valdemar Franklin Quintero continúa siendo un referente de valentía, integridad y defensa del orden constitucional, especialmente frente a las amenazas de las organizaciones criminales. Con este acto, la institución reiteró su compromiso con la memoria histórica y con el acompañamiento a las familias de los policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.