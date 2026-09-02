Suspenden cortes de agua en el nororiente y centrooriente de Medellín por el fenómeno de El Niño

Medellín

Los cortes de agua que habían comenzado en el nororiente y centrooriente de Medellín quedan suspendidos desde este miércoles 2 de septiembre, anunció el alcalde Federico Gutiérrez. La decisión se toma mientras la ciudad enfrenta un fenómeno de El Niño que, según el mandatario, comenzó con una intensidad especialmente fuerte en esta zona del país.

Gutiérrez explicó que la suspensión de las interrupciones busca apelar al compromiso de los ciudadanos con el ahorro de agua y convertirlo en una meta conjunta para evitar que las restricciones tengan que regresar.

Se levantan los cortes

Los cortes habían sido implementados de manera intercalada en sectores del nororiente y centrooriente de Medellín debido a la situación del sistema de Piedras Blancas, que abastece especialmente a las zonas más altas de estos sectores.

“Quiero anunciar y decirle a la gente que a partir de hoy vamos a suspender los cortes de agua, apelando a la colaboración ciudadana y a que sea una meta conjunta entre todos y que lo podamos lograr”, afirmó Gutiérrez.

El alcalde dejó claro que suspender los cortes no significa que haya terminado la dificultad. Por el contrario, pidió reducir el consumo para contribuir a mantener las reservas disponibles.

Fico aseguró que el fenómeno de El Niño ha comenzado con una intensidad particularmente alta en esta región.

Como referencia, explicó que durante fenómenos de El Niño anteriores el río Cauca ha presentado caudales de entre 400 y 600 metros cúbicos por segundo. Actualmente, según sus declaraciones, el caudal está alrededor de 250 metros cúbicos por segundo.

Para el alcalde, esto demuestra la magnitud del fenómeno y advirtió que podría extenderse hasta junio del próximo año.

Piedras Blancas, el sistema más crítico

Medellín cuenta con diferentes sistemas de abastecimiento. Gutiérrez explicó que Río Grande II tiene incidencia en el norte de la ciudad y municipios como Bello, Copacabana y Girardota, mientras que La Fe abastece sectores del sur de Medellín y municipios como Envigado, Sabaneta, Itagüí y Caldas.

Piedras Blancas, por su parte, tiene una importancia particular para el nororiente y centrooriente, especialmente en las zonas de mayor altura.

El alcalde explicó que, aunque el sistema de acueducto está interconectado, existen limitaciones relacionadas con la altura y la capacidad de bombeo, por lo que no siempre es posible compensar la falta de agua de Piedras Blancas con reservas de otros embalses.

Meta de ahorro durante cinco días para evitar cortes

Durante los próximos cinco días se aplicará una meta de ahorro de agua para toda el área metropolitana. En el nororiente y centrooriente de Medellín, la meta será de 92 litros por vivienda, mientras que para el resto del Área Metropolitana será de 70 litros por vivienda.

A las 8:00 de la mañana se entregará un balance diario para establecer si los ciudadanos cumplieron con la meta de ahorro. El seguimiento permitirá determinar cómo está respondiendo el consumo frente a las condiciones actuales de los sistemas de abastecimiento.

La suspensión de los cortes queda condicionada al cumplimiento de estas metas. Si el ahorro no es suficiente, se podrían aplicar cortes generalizados de agua en toda la ciudad, por lo que el llamado de EPM y de la Alcaldía es a reducir el consumo desde ahora.