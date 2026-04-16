Inmueble conocido como la “casa del terror” es entregada como símbolo de memoria en San Carlos

San Carlos, Antioquia

El municipio de San Carlos al oriente del departamento, ha enfrentado por años una huella producto de la violencia y continúa cultivando la memoria y la reconciliación a través de la resignificación del inmueble conocido como la “casa del terror”.

La administración recibió oficialmente, por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), este inmueble; un lugar marcado por la violencia del conflicto armado que hoy se proyecta como espacio de reconciliación.

La infraestructura se vio sometida, durante las épocas de mayor violencia, como un lugar de tortura, asesinato y desapariciones forzadas. Dentro del lote, incluso llegó a funcionar un cementerio clandestino para víctimas del conflicto.

A pesar de los hechos ocurridos alrededor de la casa del municipio, en el 2008 comenzó un proceso de resignificación liderado por organizaciones sociales a través del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE).

Transformación y resignificación del inmueble

El establecimiento, ahora a manos del muncipio, a través de un proceso jurídico y administrativo, lo entregará en comodato a colectivos de víctimas y memoria. La lidereza social y defensora de derechos humanos, Pastora Mira, destacó la importancia histórica de este logro tras más de dos décadas de trabajo.

“Para nosotros es demasiado significativo que este bien inmueble hoy sea de utilidad pública y esté en manos del municipio. Como decimos siempre: los buscamos hasta encontrarlos. Este lugar fue un cementerio clandestino, aquí fueron sepultadas muchas víctimas. Esto es seguir dando pasos para la dignificación de quienes fueron afectados por un conflicto que jamás debió pasar”.

La lidereza, reconoce pues, lo transfomador del proceso, pero los retos que se han enfrentado para resignificar a través de un inmueble tantos años de conflicto y violencia. Dentro de la recuperación del inmueble, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, subrayó el carácter simbólico de la entrega y su transformación.

“Aquí las familias podrán rendir homenaje a sus seres queridos. Este bien debe transformarse para el beneficio de las comunidades...”.

Desde la Secretaría de Gobierno, la funcionaria Alejandra Giraldo, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar este avance mencionando el apoyo completo al acondicionamiento y apoyo para que las organizaciones sociales sigan desarrollando su labor en la infraestructura.

A raíz de esta entrega San Carlos reafirma su compromiso con la memoria, la reparación y la no repetición, consolidando un espacio que transforma el dolor en construcción de paz.