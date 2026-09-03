José Manuel Restrepo Fernández de Soto, expresidente de Caracol Radio, murió este miércoles 2 de septiembre en la ciudad de Cali.

Durante varios años en la compañía, Restrepo Fernández de Soto destacó en cargos directivos en las áreas comercial, administrativa y gerencial.

Incluso, fue partícipe de transformaciones y cambios que tuvo la cadena radial.

¿Quién fue José Manuel Restrepo Fernández de Soto?

José Manuel Restrepo Fernández de Soto, oriundo de la ciudad de Medellín, era administrador de negocios de la Universidad Eafit y contaba con un magister de la Universidad de California

Fue gerente de mercadeo de Everfit-Indulana, gerente de la división internacional de Carvajal y miembro de la junta directiva de Cromos.

En 1979 llegó a Caracol Radio como director Comercial en Bogotá, participando del programa 6AM junto a figuras como Yamid Amat, Alfonso Castellanos, Hernán Peláez, Javier Ayala y Juan Gossaín.

Para 1984 regresó como gerente de Desarrollo y, posteriormente, asumió la gerencia de la cadena en Cali. En 1986, con la llegada del Grupo Santo Domingo, volvió a Bogotá como vicepresidente comercial.

Tras 10 años, comenzó su tercera etapa en Caracol como gerente de Caracol Medellín. Entre 1999 y 2003 estuvo en la presidencia de la compañía en reemplazo de Ricardo Alarcón Gaviria, en medio de un período especialmente complejo por la crisis de la publicidad.

Tras la llegada del Grupo Prisa a Caracol, Restrepo participó en la creación del Grupo Latino de Publicidad (GLP). En 2005 regresó por cuarta vez a Caracol Radio como gerente de Medellín y se retiró en el año 2021.