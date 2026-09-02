Tres personas murieron tras un cruce de disparos en el barrio Juan XXIII de Ocaña

Ocaña

Tres personas murieron, entre ellas un menor de 13 años, en un aparente caso de hurto dentro de una vivienda, en el barrio Juan XXIII del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, unidades de la Policía fueron alertada por un presunto caso de hurto. Al llegar al lugar, se presentó un cruce de disparos que dejó el fatal resultado.

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En diálogo con Caracol Radio, Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña aseguró que “la información que nos reportan las autoridades es que antes de las 7 de la mañana, la Policía recibe un llamado, hacen presencia cuatro unidades de la Policía y la comunidad informa sobre, aparentemente, una situación de un atraco en una de las viviendas”.

Tres personas fallecieron en medio del hecho violento

Testigos de los hechos aseguraron que al llegar las autoridades al lugar, se presentó un cruce de disparos que dejó una de las mujeres que estaban en la vivienda y un presunto delincuente muertos dentro del inmueble.

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Posteriormente, afuera de la vivienda continúo el cruce de disparos entre las autoridades y los delincuentes, dejando como saldo dos uniformados heridos y un menor de 13 años fallecido, quien estaba transitando por el lugar.

De acuerdo con el mandatario, las autoridades adelantan un arduo trabajo para dar con la captura de un segundo delincuente, que habría participado en el hecho y logró huir en un carro.

“La Policía ha hecho todo el tema que tiene que ver con el seguimiento y, digamos que hacia otro costado de la ciudad, la zona oriental, se está haciendo todo el trabajo para ver si se logra capturar al otro delincuente”, manifestó.

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La Fiscalía y la Policía adelantan las respectivas investigaciones para determinar cómo se desencadenaron los hechos y establecer responsabilidades.

¿Qué dice la Policía?

A través de un comunicado, el departamento de Policía de Norte de Santander aseguró que “el segundo delincuente emprendió la huida, llevándose dos armas de fuego. Durante su escape, acciono un arma dejando dos uniformados heridos y un menor de edad lesionado, el cual fue trasladado de inmediato a un centro asistencial; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció”.

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Además, asegura que “la Policía Nacional adelanta las acciones correspondientes para ubicar y capturar al responsable que huyó del lugar, al tiempo que unidades de investigación criminal y las autoridades competentes avanzan en la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan esclarecer plenamente las circunstancias de estos hechos”.